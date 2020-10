Slovenski predsednik Borut Pahor je danes na osrednji prireditvi ob stoti obletnici koroškega plebiscita v Celovcu dejal, da je današnja skupna slovesnost, na kateri sta prisotna z avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom, simbolna prestolnica združene Evrope.

Kot je še dejal, skupno obeležitev še prav posebej utemeljujejo temeljne, skupne evropske vrednote - mir, sožitje, solidarnost, spoštovanje, povezovanje in sodelovanje. "Skupna slovesnost jih živo osmišlja, zato je danes Celovec simbolna prestolnica združene Evrope," je po poročanju STA dejal slovenski predsednik, ki je govoril v slovenščini.

Avstrija in Slovenija sta po besedah slovenskega predsednika danes sosedi, prijateljici, partnerici in zaveznici v skupnem evropskem domu.

O koroškem plebiscitu pred sto leti je še dejal, da je bila z njim na južnem Koroškem prvič postavljena meja, ki je zarezala v večstoletno sobivanje nemško in slovensko govorečih prebivalcev prejšnjih skupnih držav.

Pahor: Vse obljube, ki so jih dobili Slovenci, še niso izpolnjene

Poudaril je, da so bile Slovencem dane mnoge obljube, pred plebiscitom in po njem, zlasti z avstrijsko državno pogodbo. "V marsičem so bile obljube in zaveze izpolnjene, v mnogočem še ne," je opozoril Pahor. Dodal je, da koroški Slovenci upravičeno pričakujejo hitrejši napredek pri njihovem izpolnjevanju, zlasti na področju jezika.

Avstrijski predsednik se je opravičil koroškim Slovencem

Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen pa se je v svojem govoru koroškim Slovencev tudi v slovenščini opravičil za krivice in zamude pri uresničitvi njihovih ustavnih pravic, poroča STA

Pred tem je v govoru navedel 8. člen avstrijskega ustavnega zakona, v katerem se Avstrija zavzema za jezikovno in kulturno raznolikost, ki prihaja do izraza v avtohtonih narodnih skupnostih, ter da je potrebno skrbeti, varovati in podpirati jezik, kulturo ter obstoj teh narodnih skupnosti, ter da Avstrija v preteklosti tega ni vedno spoštovala.

"Koroška je posebna dežela"

Avstrijski predsednik je še dejal, da je Koroška posebna dežela, ki na poseben način združuje Avstrijo in Slovenijo, v njej pa že več stoletij živijo Korošci slovenskega in nemškega maternega jezika. "Slovenska narodna skupnost je samoumevni del Koroške in Avstrije," je dejal.

Ob tem je poudaril, da so pred sto leti tudi številni pripadniki slovenske narodne skupnosti glasovali za "enotnost Koroške in pripadnost Avstriji", ter da bi se brez njih plebiscit končal drugače.

Pozval je k ustrezni manjšinski politiki

Van der Bellen je v svojem govoru še poudaril, da so "Korošice in Korošci veliko dosegli in da so zaceljene nekatere odprte rane, Koroška pa je ubrala pot sprave". Ob tem je pozval k manjšinski politiki, ki bo ustrezala sedanjim pogojem življenja in potrebam.

"Vse naše narodne skupnosti so most do naših sosedov. V dvojezičnih šolah in vrtcih se avstrijski otroci slovenske narodne skupnosti učijo skupaj s svojimi nemško govorečimi vrstniki in otroki iz Slovenije. Učijo se drug od drugega. To me dela samozavestnega. Preko njih Evropa postaja tesneje povezana. Tako si predstavljam našo skupno evropsko prihodnost," je še dejal avstrijski predsednik, ki je na začetku govora, za katerega je požel dolg aplavz, v slovenščini tudi dejal, da je lepo, da danes skupaj obeležujemo obletnico.

V imenu koroških Slovencev je spregovoril Manuel Jug, predsednik Zveze slovenskih organizacij, ene od krovnih organizacij koroških Slovencev. V svojem dvojezičnem govoru je dejal, da je "izziv, ki v prihodnosti čaka vse Korošice in Korošce" ohranitev slovenskega jezika in kulture.

Poudaril je, da vsa vprašanja glede pravic manjšin še niso urejena in rešena, jih je pa treba "vključno z določili 7. člena avstrijske državne pogodbe usklajevati" v sosvetu pri uradu zveznega kanclerja ter v forumu dialoga in v konsenzu doseči potrebne rešitve.

Poziv k spravi, empatiji in naklonjenosti drug do drugega

"Danes je čas, v katerem živimo, popolnoma drugačen, živimo namreč v miru in v skupni Evropski uniji," je v slovenščini še dejal Jug. V svojem delu govora v nemščini je pozval tudi k spravi, empatiji in naklonjenosti drug do drugega, v sobivanju Korošic in Korošcev ter oblikovanju pogumne in optimistične prihodnosti.

Koroški Slovenci so po njegovih besedah s svojo zgodovini bili in so trden del koroške identitete. Pozval je tudi, da je treba v duhu sožitja in sprave še naprej graditi mostove in si stalno prizadevati za skupno Koroško.

Janša ob stoletnici koroškega plebiscita: Priložnost za oba naroda

Premier Janez Janša pa je ob stoletnici koroškega plebiscita pozdravil načrte Avstrije glede izboljšanja položaja slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Ob tem je poudaril, da je obletnica za oba naroda priložnost za refleksijo preteklosti in za preseganje zgodovinskih bremen.

Sporočil je, da so se s članstvom v Evropski uniji v tem prostoru med Avstrijo in Slovenijo odprle priložnosti, ki jih v preteklosti ni bilo. "Naša skupna dolžnost do prihodnjih generacij je, da te priložnosti izkoristimo za nadaljnjo krepitev sožitja med slovensko in nemško govorečimi prebivalci dežele Koroške kot tudi med obema državama," je poudaril po poročanju STA.

Protest mladih koroških Slovencev

Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem pa ob današnji stoletnici koroškega plebiscita pripravlja demonstracije na celovški železniški postaji. Te potekajo pod geslom 10. oktober – ni vzroka za praznovanje! Za antifašistični konsenz na Koroškem.

Klub je na svoji strani na družbenem omrežju Facebook pri napovedi protesta med drugim zapisal, da nasprotujejo nacionalnim mitom in nemškemu nacionalizmu. Pozvali so tudi k solidarni družbi brez oblasti in izključitve.