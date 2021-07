Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za danes sta novinarsko konferenco sklicala minister za zdravje Janez Poklukar in irektor NIJZ Milan Krek, ki govorita o aktualnem stanju glede covida-19. Novinarsko v živo prenašamo na Siol.net

Stanje epidemije v zadnjem tednu se v Sloveniji znova poslabšuje. Število okužb počasi narašča, ob tem pa precepljenost poteka zelo počasi. Po zadnjih podatkih sledilnika za covid-19 je polno cepljenih 769.877 ljudi oziroma 36 odstotkov prebivalstva.

"Še dobro leto nazaj nismo docela vedeli niti tega, kako se virus širi. Nismo vedeli, ali bomo pravočasno našli cepivo. Nismo vedeli, katere oblike zdravljenja so najbolj učinkovite za boj proti temu virusu. Danes vemo. Danes to znanje imamo. Naše znanje je najmočnejše orodje proti virusu. Strokovnjaki so si edini, da je cepivo edina zaščita, ki nas lahko obvaruje pred virusom. Virus je veliko bolj smrtonosen kot cepivo, ki ima izredno redke stranske učinke pri redkih posameznikih," je dejal Poklukar.

Zdravstveni minister je predlagaj, da naj posamezniki izkoristijo možnost in se pri osebnem zdravniku ali na cepilnih mestih pozanimajo o vseh stvareh, ki vas skrbijo pri cepivih. "Prosim vas, da se opolnomočite z znanjem in premagate strah, se cepite in tako omogočite, da bomo kot družba skupaj varni," apelira minister.

Hitro testiranje od 23. avgusta plačljivo

Vlada je že včeraj napovedala, da bodo hitri antigenski testi na novi koronavirus od 23. avgusta brezplačni le še za določene skupine, za večino pa ne več. Vlada je namreč v uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom, ki jo je sprejela na današnji dopisni seji, na novo določila upravičence.

Kot je dejal minister za zdravje Janez Poklukar, smo za testiranje (PCR in hitre teste) porabili več kot 123 milijonov evrov.

Za koga bodo hitri testi tudi po 23. avgustu brezplačni: