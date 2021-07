Toliko okužb so potrdili v ponedeljek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v ponedeljek opravili 1.734 PCR-testov na novi koronavirus, ob tem pa potrdili 88 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 5,1 odstotka in je višje kot dan pred tem, ko je znašal 1,5 odstotka. Včeraj ni umrl noben covidni bolnik. To je največ potrjenih okužb na dan po 17. juniju.