Toliko okužb so potrdili v nedeljo

V Sloveniji so v nedeljo opravili 590 PCR testov na covid-19, ob tem pa potrdili devet okužb. Delež pozitivnih testov znaša 1,5 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 2,6 odstotka.

Preteklo nedeljo so potrdili 11 okužb. Sedemdnevno povprečje števila novih okužb znaša 53, število aktivnih primerov pa se je po oceni NIJZ znižalo na 760.

V nedeljo so opravili tudi 6946 hitrih antigenskih testov, pozitivne izide pa potrjujejo še s PCR testi.

Po podatkih NIJZ je 14-dnevno število potrjenih primerov okužbe na 100 tisoč prebivalcev 36.

456 visoko tveganih stikov v izbruhu med dijaki z Dolenjske

Epidemiološka služba NIJZ pa je do sobote potrdila 135 okužb z novim koronavirusom med dijaki z Dolenske, ki so se 3. julija vrnili z maturantskega izleta v Španiji. Prepoznali so tudi vsaj 83 sekundarnih okužb, ki so povezane z okuženimi udeleženci tega maturantskega izleta.

Prepoznali so še 456 visoko tveganih stikov potrjenih okužb znotraj tega izbruha. Za te je epidemiološka služba NIJZ predlagala karanteno na domu, z izjemo prebolevnikov in cepljenih.

Več okužb, 69, so do sobote potrdili tudi pri dijakih z Gorenjske, ki so se iz Španije vrnili 8. julija. Poleg tega so prepoznali vsaj 11 sekundarnih okužb ter 304 visoko tvegane stike, še piše na spletni strani NIJZ.