Številna podjetja se že zanimajo za novi vir prihodka

Foto: Bojan Puhek

Poleg hibridnih sončnih elektrarn NGEN Star ponujajo tudi programsko opremo, ki je plod lastnega znanja. Gre za pametno omrežje SG Connect, ki lastnikom hibridnih sončnih elektrarn omogoča pametno upravljanje energije in s tem največjo optimizacijo stroškov za uporabnika. Poleg tega, da NGEN svojim strankam zagotavlja celovito storitev, od namestitve, vzdrževanja, podpore, do garancije na dolgotrajno življenjsko dobo sistema, pa je tudi vse pomembnejši igralec na trgu dobaviteljev električne energije.

Konkurenčne energetske rešitve za gospodinjstva in poslovne uporabnike

Z izkušnjami, novo tehnologijo in široko ponudbo prilagodljivih storitev v podjetju NGEN svojim odjemalcem zagotavljajo najboljše rešitve za njihove energetske potrebe, pa naj gre za gospodinjstva ali pa male oziroma večje poslovne uporabnike.

Foto: Jan Lukanović

Energetske rešitve podjetja NGEN njihovim odjemalcem omogočajo, da lastne energetske potrebe upravljajo na način, ki je v skladu z njihovim proračunom in cilji. Ne le, da nižajo strošek za odjem električne energije, ampak lastnikom sončnih elektrarn z viški omogočajo tudi dodatni zaslužek. Zanje se je odločil tudi Boris Sladič, lastnik uspešnega in hitro rastočega transportnega podjetja Koli Šped. Več o njegovi izkušnji lahko preberete tukaj:

Poleg konkurenčnih cen in prilagodljivih pogodbenih pogojev v podjetju NGEN svojim odjemalcem zagotavljajo tudi visoko raven podpore in transparentnosti v obdobju sodelovanja.

Zakup električne energije po fiksnih cenah

Poraba električne energije pri poslovnih subjektih je lahko navadno bistveno večja, kot to velja za gospodinjske odjemalce. Zato lahko že manjša podražitev električne energije, pa naj gre za nizko ali visoko porabo, pomeni občutno podražitev na položnici.

Zato v podjetju NGEN svojim strankam, med katerimi je vse več tudi podjetnikov, ki si želijo stabilnosti in predvidljivosti stroškov, ponujajo možnost zakupa električne energije po vnaprej določenih fiksnih cenah v višji (VT) in nižji tarifi (MT).

Foto: Shutterstock

Tako lahko podjetniki lažje načrtujejo svoje stroške. Ne le da so s tem zaščiteni pred nihanji cen na trgu, ampak se lahko tudi lažje se osredotočijo na svojo dejavnost, medtem ko skrbi z dobavo elektrike prepustijo strokovnjakom.

Zakup po dinamičnih cenah električne energije

Razlike med posameznimi podjetji so lahko zelo velike. Že od dejavnosti je odvisno tudi, koliko električne energije potrebujejo in koliko je odjem elektrike sploh lahko fleksibilen. Za tista podjetja, ki lahko odjem prilagajajo, je še kako privlačna možnost zakupa elektrike po dinamičnih cenah.

Svojim strankam v podjetju NGEN omogočajo tudi to. Podjetja, ki želijo izkoristiti prednosti tržnih nihanj, se tako rada odločajo za zakup električne energije po dinamičnih cenah na dnevni ravni. Tako lahko izkoristijo ugodne cene, ko so te na voljo, in s fleksibilno porabo znižajo stroške električne energije.

Foto: Shutterstock

Borza za trgovanje z elektriko na trgu znotraj Slovenije in širše regije, kjer si je možno urediti zakup po dinamičnih cenah, je slovenska borza električne energije BSP Southpool. Med drugim omogoča trgovanje z različnimi produkti borze električne energije, kot so tako imenovani dan vnaprej in znotraj dneva. S svojim delovanjem borza prispeva k boljši likvidnosti trga in omogoča udeležencem, tudi podjetnikom, učinkovito izravnavo svojih pozicij.

Kombinacija fiksnega in dinamičnega zakupa

Za večja podjetja, ki potrebujejo več prilagodljivosti in optimizacije stroškov, NGEN ponuja kombinacijo fiksnega in dinamičnega zakupa električne energije. Ta rešitev podjetnikom omogoča, da izkoristijo prednosti obeh modelov in s tem maksimalno prilagodijo lastne energetske potrebe in stroške. Kako to deluje v praksi?

Podjetja lahko svoj fiksni del električne energije zakupijo s pomočjo standardnih produktov FUTURES na referenčnih borzah električne energije. Preostali del pa se obračuna po referenčni borzi BSP Southpool – en dan vnaprej.

Razdelite proizvedeno elektriko med različne lokacije

Foto: Jan Lukanović

Tudi podjetja se odločajo za postavitev sončnih celic in s tem pridobivanje lastne zelene električne energije. A mnoga podjetja imajo svoje objekte na različnih lokacijah, celo v različnih mestih. Pri dobavitelju elektrike NGEN to ni ovira. Vse svoje objekte ne glede na to, kje so, lahko napajate z elektriko, ki jo sami proizvedete na le eni sončni elektrarni.

Podjetje lahko tako na enem izmed svojih objektov, na primer na skladišču, namesti sončno elektrarno. Čeprav v skladišču ne porabijo toliko elektrike, kot je proizvedejo, lahko viške preusmerijo na druge objekte – druga merilna mesta. Tako lahko le z eno sončno elektrarno, nameščeno na enem objektu, napajajo tudi druge objekte, ki so denimo v drugih mestih.

To storite tako, da si preko podjetja NGEN, ki mora biti vaš dobavitelj električne energije, ustvarite virtualno skupino, znotraj katere lahko prosto delite višek proizvedene električne energije, iz enega merilnega mesta ga neposredno prenesejo na drugo. Vsa merilna mesta, povezana v virtualno skupino, morajo biti vključena v platformo NGEN in morajo biti opremljena s pametnimi števci NGEN.

Foto: Bojan Puhek

Možnost odkupa električne energije

Kljub temu se mnogi podjetniki ob dovolj veliki sončni elektrarni še posebej v sončnih poletnih dneh spopadajo z viški ustvarjene električne energije. To seveda lahko ob ustreznem soglasju oddajo v omrežje, a če je njihov dobavitelj električne energije NGEN, bo slednji oddane viške odkupil.

V podjetju proizvajalcem NGEN električne energije zagotavljajo fleksibilne rešitve, bodisi s fiksnimi cenami, ki omogočajo stabilen dohodek, bodisi z dinamičnimi cenami, ki sledijo razmeram na trgu in ponujajo potencial za višje zaslužke.