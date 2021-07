Šter: Nespametno je misliti, da virusa v tujini ni #video

"Ni nevarno prečkati meje, nevarno je nepremišljeno mišljenje, da virusa v tujini ni. Ravnanje slovenskih dijakov, ki so se vrnili iz Španije, nam to dokazuje. Upam, da bodo naslednje skupine previdneje ravnale v času potovanja in da bo njihov rezultat ob vrnitvi v domovino bolj spodbuden ter manj nevaren zanje in njihove bližnje," je v oddaji Planet 18 povedal Andrej Šter, vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve.