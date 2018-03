Stavkovni val zajahali tudi v Konfederaciji slovenskih sindikatov

Konfederacija slovenskih sindikatov (KSS), ki med drugim združuje vojake in občinske redarje, je za 11. april napovedala stavko. Člani konfederacije med drugim zahtevajo osemodstotni linearni dvig plač in nadaljevanje pogajanj za odpravo anomalij v okviru pogajanj v javnem sektorju

Štirinajstega februarja so množično stavkali v vzgoji in izobraževanju. Foto: Ana Kovač

Pri KSS so v sporočilu za javnost zapisali, da so pogajanja predstavnikov vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja o odpravi anomalij ustavljena, ker se vlada ločeno pogaja s štirimi skupinami sindikatov. "Ravnanje vlade predstavlja kršitev dane zaveze iz leta 2016, da ne bo ločeno sklepala sporazumov in dogovorov," so navedli.

Svet KSS je zato po njihovih navedbah s podporo sindikatov zasebnega sektorja sprejel sklep o začetku stavke in protestnem shodu.

V stavki KSS bodo sodelovali SPUKC - Sindikat zdravstva Slovenije, Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J in Sindikat občinskih redarjev Slovenije. Sindikat vojakov Slovenije bo zaradi zakonske prepovedi stavke na dan stavke izvedel protestni shod pred vlado.

Dvig plače za osem odstotkov zahtevajo, ker je bilo toliko javnim uslužbencem odvzeto z zakonom za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012.

Zahtevajo tudi ločena pogajanja vlade s KSS in z v njo združenimi sindikati o stavkovnih in protestnih zahtevah ter prenehanje kršenja zaveze, da vlada ne bo ločeno sklepala sporazumov ali dogovorov, s katerimi bi urejala vsebine, ki zadevajo elemente enotnega plačnega sistema. Zaradi te kršitve pričakujejo tudi, da bo stavka plačana.

Vlada in sindikati danes znova za mizo

Vladna pogajalska skupina bo danes nadaljevala pogajanja s sindikati javnega sektorja. Najprej se bo sestala s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), nato pa še s skupino sindikatov, ki jo vodi Jakob Počivavšek.

Na mizi so izhodišča, ki jih je vlada sprejela pretekli četrtek. Javnost z izhodišči ni seznanjena. Če si vladna in sindikalna stran ne bosta prišli blizu, Sviz za prihodnjo sredo napoveduje shode po desetih slovenskih mestih.