Sporno financiranje županskih kampanj? Od bograča do lova na čarovnice.

Preiskovalna komisija se je danes v prvem delu osredotočila na občine, ki jih vodijo župani SDS, ali neodvisni župani, ki jih SDS podpira, in ki so Novim obzorjem med kampanjo pred volitvami v DZ plačevale zakup objav v njihovih medijih. Takšnih občin je bilo 40, skupna višina teh zakupov pa je znašala približno 82 tisoč evrov.

V zvezi s tem so danes zaslišali poslanca SDS Janeza Magyarja, ki je bil na letošnjih lokalnih volitvah ponovno izvoljen za župana Lendave. To funkcijo je opravljal tudi do izvolitve v DZ. Fotografija Magyarja, ki kuha bograč, je bila februarja letos objavljena v Demokraciji, občina Lendava pa je za njeno objavo odštela dobrih tri tisoč evrov.

Kuhanje bograča

Magyar je pojasnil, da so septembra 2021 v Lendavi kuhali bograč za Guinnessovo knjigo rekordov, rekord so tudi osvojili, zato so ta dosežek objavili takrat, ko je postal uraden, na rezultate pa so "nestrpno čakali". "Seveda bomo celotni državi pokazali, da smo osvojili Guinnessov rekord," je dejal.

Magyar je dejal, da so Nova obzorja gospodarska družba, ki je na občino poslala ponudbo, in na osnovi tega se je plačala tudi storitev. Da je objava v tedniku, ki je v lasti stranke, na listi katere je kandidiral za poslanca, stala tri tisoč evrov, ga ni čudilo. Tudi to ne, da so mediji z večjim dosegom, kot so Siol.net, 24ur, N1 in tudi STA, to novico objavili brezplačno. Na to je odgovoril, da imajo pač na občini glede tega, kje bodo zakupili medijski prostor, "svojo uredniško politiko", ki jo ureja njegov oddelek za odnose z javnostjo, vedno pa se poskušajo dogovoriti za najboljši mogoči znesek. Za ceno pa se je, kot je pojasnil, pogajal z Domnom Rantom. Dodal je tudi, da je bilo skoraj 19 tisoč evrov namenjenih tistim, ki se profilirajo kot levi mediji. Kdo je lastnik podjetja, pa ga "niti ne briga".

Mladini 900 evrov

Župan občine Vrhnika Daniel Cukjati, ki ga je tudi na letošnjih lokalnih volitvah podprla SDS, je dejal, da so na občini in v Zavodu Ivana Cankarja v Demokraciji zakupili prostor za oglaševanje prireditev in drugih znamenitosti občine. Na občini so za to namenili okrog pet tisoč evrov, v zavodu pa šest tisoč.

Za oglaševanje so zakupili tudi prostor v Mladini, Dnevniku in na Svet24 ter na radiih, je pojasnil. Za oglaševanje v Mladini so namenili le 900 evrov. Medijski zakup v Demokraciji mu je predlagal komercialist, ki je prej delal za Svet24, je pojasnil. Dejal je, da se je o tem pogovarjal z Domnom Rantom.

Lov na čarovnice?

Pojasnil je, da gre večina financiranja medijskih objav prek Zavoda Ivana Cankarja, kjer je bil Cukjati zaposlen, preden je postal župan. Večina medijskih objav pred njegovim mandatom na čelu občine je bila v "levih medijih", je dejal in pokazal tudi tortni diagram. Nad tem je bil zgrožen, saj je bil ta razrez po njegovem mnenju krivičen do desnih volivcev. "Kot župan sem odprt za vse, vse vabim na Vrhniko," je dejal.

Na kandidatni listi SDS za državnozborske volitve je bil njegov brat Domen Cukjati. Daniel Cukjati je na vprašanje, ali se mu zdi sporno, da so strankarske račune predvolilne kampanje skozi "organizirano usklajeno akcijo Demokracija Tour" plačale občine in zavodi, ne pa stranke in kandidati, odgovoril, da ni nič narobe, "če moj brat iz tega potegne, da je uspešen kandidat". Ljudje ga namreč poznajo tudi po tem, da je on uspešen župan in da je bil njun oče uspešen politik. "Dober glas o bratu pomaga pri volilni kampanji, seveda," je dejal.

Cukjati meni, da gre pri tej preiskovalni komisiji za lov na čarovnice, saj politično odgovornost ugotavljajo volivci in preiskovalna komisija.