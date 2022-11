Vodja poslancev SDS bo Goloba spraševala o pregonu gospodarskega kriminala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državni zbor bo opoldne s poslanskimi vprašanji premierju Robertu Golobu in ministrski ekipi začel redno novembrsko sejo. Poslanska vprašanja Golobu se bodo tokrat nanašala na aktivnosti na področju odkrivanja ter pregona bančnega in gospodarskega kriminala, varovanje varovanih oseb, neupravičen izbris napotnic in stanovanjsko politiko.