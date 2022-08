Danes spet kaos na cestah? Na mejah s Hrvaško se čaka ...

Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nesreče promet oviran na pomurski avtocesti pri počivališču Murska Sobota proti Mariboru.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg tri kilometre. Zaradi varnosti predor proti Avstriji občasno zapirajo. Proti Kranjski Gori je mogoč izvoz Jesenice vzhod. Zastoj je tudi iz smeri Avstrije proti Sloveniji dolg tri kilometre.

Na podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zastoj dolg štiri kilometre in pol. Zaprt je izvoz Lancova vas iz smeri Maribora.

Zastoj je na cestah Šmarje–mejni prehod Dragonja, Dolenje pri Jelšanah–mejni prehod Jelšane.

Zaradi okvare na primorski avtocesti je promet oviran pred Brezovico proti Kopru.

Predmet na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Dragučovi ovira promet.

Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil čakajo do pol ure pri vstopu v državo ter od ene do dveh ur pri izstopu. Na mejnem prehodu Dragonja je čakalna doba za voznike osebnih vozil do ene ure pri vstopu in izstopu iz države, na mejnem prehodu Jelšane pa do pol ure pri vstopu ter do ene ure pri izstopu. Na mejnih prehodih Metlika, Sečovlje in Starod vozniki osebnih vozil čakajo do pol ure pri izstopu iz države.

Danes bo med 8. in 13. uro, na primorskih cestah do 16. ure, veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad sedem ton in pol.

Zaradi prireditev bo popolna zapora ceste Zreče–Rogla–Pesek danes med 10. in 11.30, popolna zapora ceste Mokronog–Zbure v Mokronogu do 13. ure, ceste Petrovo Brdo–Podrošt, kjer bodo občasne popolne zapore med 13.50 in 21.20, zapora ceste Kočevje-–Željne v Kočevju od 13.55 do 14.45 ter od 15.25 do 16.25 ter zapora ceste Žiri–Trebija v Žireh od 17. do 17.30.

Popolna zapora bo na cesti Podsreda–Brestanica pri Podsredi do 17. ure, na cesti Velenje–Slovenj Gradec pri Paki pri Velenju do nedelje do 20. ure, na Alpski cesti v Lescah do 22. 8. ter na cesti Kamnik–Mengeš pri odcepu za Šmarco do torka predvidoma do 21. ure.

Na ljubljanski severni obvoznici potekajo dela med Zadobrovo in Tomačevim.