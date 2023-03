Specialna enota slovenske policije praznuje 50 let

Pred 50 leti so krvavi teroristični napadi od evropskih držav zahtevali popolnoma drugačen taktični in organizacijski odziv sil notranje varnosti. Tako je bila zaradi spremenjenih varnostnih razmer 1. marca 1973 tudi v Sloveniji ustanovljena specialna enota, ki je skozi zgodovino doživela več organizacijskih sprememb.

Minister Poklukar se je enoti ob njenem jubileju zahvalil za izjemen prispevek k varnosti Slovenije in vse akcije varovanja življenj in premoženja v zadnjih 50 letih, za katere javnost ve, pa tudi za mnoge tiste, za katere ne bo nikoli izvedela. Ob tem je obljubil, da bo s svojo ekipo skrbel za nadaljnji razvoj enote, ki ji je danes podelil tudi spominski znak za zasluge.

"V petih desetletjih se je nabralo kar nekaj uspešnih in odmevnih operativnih akcij, od sodelovanja pri osamosvojitvenih procesih do prijetja najhujših kriminalcev," je poudaril tudi v. d. generalnega direktorja policije Senad Jušić in dodal, da so bili pripadnike enote s kombinacijo izjemne moči, uigrane taktike in preudarnega odločanja vedno kos vsem varnostnim izzivom. "To nas navdaja s samozavestjo, da bomo to deželo ohranjali na lestvici najvarnejših držav na svetu," je izpostavil.

Veliko zanimanje za specialno enoto

Čeprav je specialna enota zaradi narave svojega dela očem javnosti pogosto skrita, zanjo vedo praktično vsi in vsak drugi, ki se pridruži policijskim vrstam, bi rad postal specialec, je povedal Jušić in dodal, da so vanjo sprejeti le najboljši med najboljšimi. Na videz idealna služba pomeni leta napornih urjenj, nenehnega prilagajanja in odrekanja. "Le izjemno požrtvovalen in osebnostno zrel človek lahko sprejme in nosi tako osebno breme zaradi zagotavljanja varnosti drugih," je dejal.

Poveljnik specialne enote Damjan Žagar je pojasnil, da njihova moč temelji na znanju, sposobnostih in izkušnjah, ki so se zgodovinsko razvijale in bogatile. "Razvili smo se v sodobno specialno enoto, ki ponosno in trdno stoji na lastnih nogah. O tem pričajo številni uspehi in rezultati pri izvajanju operativnih nalog, športnih dosežkih, izvajanju usposabljanj in razvoju opreme, kjer smo običajno drzni razvojni pionirji in pogosto poskusni zajčki," je poudaril.

Dodal je, da so bili v vseh ključnih trenutkih osamosvojitve in razvoja Slovenije temeljni branik ustavnih postulatov pravne države. "Zavedamo se, da ob naši aktivaciji za nami ni nikogar več, ki lahko ukrepa. To je hkrati breme in privilegij, ki nam nalaga odgovornost, da nikoli nismo zares zadovoljni. Naprej zahtevamo veliko od sebe in nato tudi od drugih, predvsem pa zahtevamo spoštovanje svojih najvišjih standardov," je dejal Žagar.

Rdeči panterji, oblečeni v črno, s karantanskim panterjem na rokavu, z masko prek obraza in z najmodernejšim orožjem v rokah vzbujajo strah kriminalcev in spoštovanje slovenske javnosti, ki ve, da bodo prišli takoj, ko jih bomo potrebovali, je poudaril minister Poklukar. Z motom Izurjeni za pomoč, pa tudi za udarnost in ostrino so, kot je zagotovil Žagar, pripravljeni na boj s terorizmom in nevarnimi storilci kaznivih dejanj ter ekstremnega nasilja.