Sparova trgovina SPAR Online se širi v Celje, Novo mesto in Maribor

Oglasno sporočilo

Spletna trgovina SPAR Online kupcem že pet let omogoča, da nakupovalno košarico hitro in preprosto napolnijo kar od doma. Spar dostavo nakupljenih izdelkov na dom ponuja na območju Ljubljane in Kranja z okolico, po novem pa tudi v Celju z okolico, brezplačni osebni prevzem na točki Drive-In pa se je iz prestolnice razširil še v Maribor in Novo mesto.

Foto: Spar

Priljubljenost spletne trgovine SPAR Online, ki je zaživela leta 2018, med kupci vse bolj narašča, opažajo v podjetju Spar Slovenija. Razloge za to pripisujejo dejstvu, da ta ponuja pestro izbiro izdelkov, omogoča enostaven nakup in predvsem velik prihranek časa. Podobno kot spletna prodaja nasploh je tudi trgovina SPAR Online doživela razmah v času epidemije, zato so se odločili svoje delovanje razširiti še v druga mesta.

Od 15. februarja je po novem dostavo živil na dom mogoče naročiti tudi v Celju in okolici, in sicer iz trgovine INTERSPAR Celje.

Postopek nakupa je preprost – na spletni strani www.spar/online kupci vpišejo svoj naslov in preverijo možnost dostave na dom. Izdelki so dostavljeni v časovnem oknu, ki ga kupec izbere.

Foto: Spar

Razširili pa so tudi storitev osebnega prevzema Drive-In. Trgovina SPAR Online tako od konca lanskega leta ponuja osebni prevzem na Drive-In točki poleg Ljubljane tudi v Novem mestu in po novem tudi v Mariboru, natančneje v trgovinah SPAR Drska in SPAR Pobrežje.

Terminal za prevzem naročil Drive-In. Foto: Spar Pred trgovinama je označeno parkirno mesto s terminalom, namenjeno izključno strankam za osebni prevzem. Ko kupec pozvoni, mu Sparovi zaposleni naročilo pripeljejo naravnost do avtomobila. Izdelki so zloženi v papirnatih nosilnih vrečkah za večkratno uporabo. Če katerega izmed naročenih izdelkov ni na zalogi, lahko kupec prejme nadomestni izdelek, ki ga lahko brezplačno zavrne ob prevzemu, če mu ne ustreza.

Možnost osebnega prevzema na Drive-In točki kupci s pridom uporabljajo, pri tem pa pohvalijo predvsem prijaznost osebja ter praktičnost in fleksibilnost tovrstnega načina nakupovanja – veliko jih izdelke naroči zjutraj, nato pa prevzame po koncu delovnega dne. Osebni prevzem je namreč na voljo že dve uri od oddanega naročila, kupec pa si sam izbere dan in dvourno časovno okno, znotraj katerega želi prevzeti naročilo.



Cene in popusti so enaki kot pri nakupu v Sparovi fizični trgovini, plačilo pa je mogoče prek spleta ali ob osebnem prevzemu s kartico.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR SLOVENIJA, D. O. O.