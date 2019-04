Sožitje med generacijami – rdeča nit nove prireditve

Oglasno sporočilo

Ste senior-ka? Dijak-inja, študent-ka? Brezposelni? Prekarec, prekarka? Na Gospodarsko razstavišče prihaja od 14. do 16. maja nova prireditev Dnevi medgeneracijskega sožitja . Pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) povezuje »staro in mlado« in odpira aktualne vprašanja o trgu dela in upokojevanju. Spremlja jo bogat strokovni, izobraževalni ter kulturno umetniški program . Prelistajte katalog , izberite dogodek zase, aktivirajte se v razgibanem medgeneracijskem utripu.

V treh dneh se bo na Odru sožitja predstavilo prek 60 dramskih, vokalnih, folklornih in plesnih skupin iz vse Slovenije. Prisluhnite samostojnim in medgeneracijsko zasnovanim nastopom zborovskih, folklornih in dramskih skupin. Klekljate, vezete, pletete, mizarite, izdelujete nakit, lončarite, slikate idr.? Pečete slaščice, kuhate? Vabljeni vse Dni medgeneracijskega sožitja se od 9. do 18. ure v Stekleno dvorano v Ustvarjalno stičišče ZDUS. Oglejte si razstavo nesnovne in žive kulturne dediščine. Udeležite se raznih rokodelskih delavnic … Nekaj manj kot 200 rokodelcev od blizu in daleč vas pričakuje. Ustvarjajte skupaj z nami!

Poskrbite za svoje zdravje: razgibajte se z društvom Šola zdravja, urite se v spominu, spoznajte simptome demence, druge programe za krepitev zdravja, Telekomovo e-oskrbo za hiter klic na pomoč, medgeneracijsko pomoč pri skrbi za starejše, konopljo v medicinski uporabi idr.

Razpravljajte z ZDUS in ostalimi v medgeneracijski koaliciji z Mladinskim svetom Slovenije (MSS), Dijaško organizacijo Slovenije (DOS) in Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) na temo Trg dela in upokojevanje idr. na okroglih mizah Dnevov medgeneracijskega sožitja. Pokrovitelj dogodka je Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije.

Dnevi medgeneracijskega sožitja Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Torek – četrtek,14.–16. maj 2019, 9.–18. ure Vstopnine ni. www.medgeneracijsko-sozitje.si

Naročnik oglasnega sporočila je Gospodarsko razstavišče.