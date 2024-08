Solinarska sezona poteka uspešno, sol odlične kakovosti

Čeprav se je sezona začela dokaj pozno, so do zdaj pridelali 400 ton soli, kar je več kot polovica lanskega celotnega pridelka, ki je znašal 644 ton. Kot je povedal direktor družbe Soline Aleksander Valentin, si upajo napovedati, da bo letos sezona boljša, nadejajo se vsaj tisoč ton soli, če bo vreme zdržalo, pa bo lahko ta številka še višja. Zaradi ugodnih vremenskih razmer vsak dan pridelajo približno 30 ton soli. Poleg tega so do zdaj pridelali tudi šest ton solnega cveta.

Čeprav so v Krajinskem parku Sečoveljske soline veseli, da bodo precej izboljšali rezultat iz lanske sezone, pa je ta še vedno slabši od tistega pred dvema letoma, ko jim je zaradi vročega in sušnega poletja uspelo pridelati 1.750 ton jedilne soli.

Ugodno vreme – dovolj slanice

Kot je že ob začetku solinarske sezone povedal Valentin, imajo letos v ekipi 90 oseb, od tega se jih 19 ukvarja s pridelavo soli, devet je solinarjev, ki na solnih poljih pobirajo sol. Letos so aktivirali 25 solnih polj. Pomembna je tudi ekipa vodarjev, ki pripravlja slanico.

Kot je dodal danes, so zaradi ugodnega vremena uspeli pridelati zadostno količino slanice, zaradi česar bi lahko v primeru dobrega vremena solinarsko sezono podaljšali v september.

Ob koncu lanske sezone je ministrstvo za naravne vire in prostor družbi Soline podaljšalo koncesijo za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline za deset let. Ta tako velja do julija 2033.

Foto: Bojan Puhek