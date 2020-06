Sodstvu spet zaušnica ESČP: kršenje svobode izražanja in nepošteno sojenje

Konflikt se je začel, ko je Jernej Cimperšek s Ptuja opravil izpit za sodnega izvedenca in bil povabljen na ministrstvo na zaprisego. Nekaj dni pred to zaprisego pa je dobil pismo, da so našli na spletu njegove komentarje v njegovem blogu, kjer je kritičen do oblasti in da zato več ne izpolnjuje pogojev. Odločbo o zavrnitvi je minister za pravosodje podpisal 21. 8. 2014 in s tem zavrnil, da bi Cimperška imenoval za sodnega izvedenca za strokovno področje gradbeništva in področje ocenjevanja posledic naravnih in drugih nesreč, ker je ocenil, da pritožnik ne izpolnjuje pogoja osebnostne primernosti.

Upravno sodišče, kjer je senatu predsedovala Jasna Šegan, in vrhovno sodišče s predsedujočo senatu Nino Betetto sta njegove tožbe zavrnila. Upravno sodišče ni želelo izvesti javne obravnave, čeprav je zanjo prosil. Ustavno sodišče pa zadeve ni vzelo v obravnavo z razlago, da ni pravnega interesa za spor.

Danes je ESČP soglasno odločilo, da je država Cimperšku kršila svobodo izražanja in da postopek ni bil pošten, ker upravno sodišče ni izvedlo javne obravnave, čeprav jo je zahteval.

Podobni porazi našega sodstva, ker ne sodijo, saj ni javnih obravnav, so zadnja leta serijski. Razlog pa je že pred dvema letoma opisal profesor prava Jurij Toplak:

"Upravno sodišče je 16 let ignoriralo zahtevo ESČP po javnih obravnavah in vrhovno ter ustavno sodišče sta to dopuščala. Ti sodniki so kršili pravice vsak dan zadnjih 16 let in tega so se zavedali. Stotinam, če ne tisočim, so kršili pravice. In na stotine postopkov, ki so trenutno pred vrhovnim in ustavnim sodiščem, se bo moralo ponoviti,"

Celotno sodbo si lahko preberete tukaj.

Na serijske poraze pred ESČP je v spremnem dopisu Evropski komisiji k poročilu o delu sodišč, ki teh stvari ni zaznalo, pred časom opozoril zunanji minister Anže Logar (SDS). Zaradi opozoril na slabosti v sodstvu, ki so bila obširnejša, so ga iz pravosodja in opozicije ostro kritizirali, tožilci in policisti pa so začeli celo preiskovati njegovo delo. Za začetek so poskušali pridobiti prevod njegovega dopisa v slovenskem jeziku.

Več o tem nenavadnem dogajanju lahko preberete tu: