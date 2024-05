Sodni svet v četrtek o predlogu interventnega zakona

Sodni svet bo v četrtek obravnaval predlog interventnega zakona za uresničitev ustavne odločbe o sodniških plačah, še v tem tednu se bodo do predloga opredelili tudi na vrhovnem sodišču. O problematiki sodniških in tožilskih plač bo govora tudi na današnjem sestanku stavkovnega odbora tožilcev in Društva državnih tožilcev Slovenije.

Na ministrstvu za javno upravo (MJU) so predlog interventnega zakona, s katerim se naslavlja uresničitev ustavne odločbe glede sodniških plač, pripravili na podlagi izhodišč, predstavljenih na sestanku predsednika vlade, ministrice za pravosodje in predstavnikov ministrstva za javno upravo s predstavniki pravosodja 5. aprila. Tik pred prazniki, 26. aprila, pa so predlog posredovali predstavnikom vrhovnega sodišča in sodnega sveta.

"Predmetni zakon, ki je namenjen uresničitvi ustavne odločbe in bi se začel uporabljati s 1. januarjem 2025, predstavlja prvi korak k celostni ureditvi materialnega položaja sodne veje oblasti. Cilj je, da bi se ta v celoti uredil v okviru celovite prenove plačnega sistema in nove umestitve vseh funkcionarjev v plačni sistem javnega sektorja," so za STA v petek pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

Vsebine predloga na ministrstvu ne razkrivajo

Vsebine predloga na ministrstvu ne razkrivajo, so pa napovedali, da bo vlada podrobnejša pojasnila v zvezi s tem posredovala v začetku tega tedna.

Iz sodnega sveta so za STA sporočili, da bodo predlog interventnega zakona obravnavali na četrtkovi seji, po obravnavi na seji bodo javnost seznanili tudi s svojim stališčem do predloga. V tem tednu pa se bosta do predloga opredelila tudi vrhovno sodišče in posvetovalna skupina, ki jo je imenoval predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević. Na vrhovnem sodišču so dodali, da vsebinskih pojasnil v zvezi s predlogom ne morejo podati, bodo pa svoje stališče do predloga posredovali posvetovalni skupini.

O problematiki sodniških in tožilskih plač bo govora tudi na današnjem sestanku stavkovnega odbora tožilcev in Društva državnih tožilcev Slovenije, ki se ga udeležuje tudi generalna državna tožilka Katarina Bergant.

"Tožilci smo zelo nezadovoljni, ker vlada še vedno ni uresničila ustavne odločbe glede sodniških plač. Prav tako nam ni poslala najnovejšega predloga interventnega zakona, s tem pa se ignorira tožilstvo, ki izvaja pomembno funkcijo pregona," je za STA poudaril predsednik društva Boštjan Valenčič.

V društvu SSD nismo prejeli nobenega predloga

Nezadovoljni so tudi v Slovenskem sodniškem društvu (SSD). Kot je v petek izpostavila predsednica društva Vesna Bergant Rakočević, v društvu niso prejeli "nobenega predloga" glede vsebine zakona, s katerim bi bilo odpravljeno neustavno stanje glede plač sodnikov oziroma uresničena odločba ustavnega sodišča.

"Z edinim neuradnim predlogom smo se seznanili prek naših predstavnikov v okviru posvetovalne skupine predsednika vrhovnega sodišča. Za tega smo ocenili, da ustavne odločbe ne uresničuje na noben način," je izpostavila.

Spomnila je, da so v društvu v začetku marca na državno odvetništvo vložili okrog 400 predlogov za mirno rešitev spora glede izplačila plač. "Če se bo trimesečni rok iztekel neuspešno, bodo sodniki prisiljeni v individualne tožbe," je napovedala.

V SSD so ministrico za pravosodje Andrejo Katič in predsednika vlade Roberta Goloba tudi pozvali, naj jih vključi v vse dejavnosti, ki so povezane s plačami sodnikov. "Odgovora nismo prejeli," je navedla.

Ustavno sodišče je junija lani odločilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnima načeloma sodniške neodvisnosti in delitve oblasti ter zakonodajalcu naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar se ni zgodilo. Zato sodniki, zlasti skozi Slovensko sodniško društvo, vse odtlej pozivajo k uresničitvi ustavne odločbe.

K takojšnji ureditvi sodniških plač slovensko vlado in DZ poziva tudi Evropsko sodniško združenje poziva. To je sprejelo resolucijo o Sloveniji, s katero poziva slovensko vlado in državni zbor, da nemudoma izvršita odločbo ustavnega sodišča glede sodniških plač in zagotovita ustrezne materialne pogoje za neodvisno delo sodnikov ter s tem prekineta trenutno kršitev načel neodvisnosti sodstva in delitve oblasti.