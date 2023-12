DS o vetu na zdravstveni interventni zakon

Seja državnega sveta bo ob 15. uri, še prej pa se bo sestala komisija DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Zakon, ki ga je DZ prejšnji četrtek sprejel s 47 glasovi za in 25 proti, med drugim prinaša nekatere pravne podlage za uvajanje obveznega zdravstvenega prispevka in več denarja za zdravstveno blagajno. Med drugim tudi znova podaljšuje obdobje prejemanja bolniških nadomestil v breme delodajalca z 20 na 30 dni, kar je zmotilo predstavnike delodajalcev v DS. To bo pomenilo veliko povečanje stroškov za gospodarstvo, po prvih ocenah skoraj 80 milijonov evrov, so opozorili.

Predstavniki delodajalcev nasprotujejo tudi novi omejitvi višine nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, ki po novi ureditvi ne bo smela biti višja od dvainpolkratnika zadnje znane povprečne mesečne bruto plače. To je po njihovi oceni neutemeljeno in med prejemnike nadomestil vnaša neenakost z vidika razmerja med vplačanimi prispevki za socialno varnost in višino izplačanega nadomestila, zato tudi tej rešitvi nasprotujejo.

DZ v petek ponovno o zdravstvenem interventnem zakonu?

Če bo DS danes izglasoval odložilni veto, bo moral DZ o zakonu glasovati znova, tokrat bi bilo za njegovo potrditev potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. DZ bi utegnil o tem odločati že v petek, ko je predvidena izredna seja, na kateri bi obravnavali predlog sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki so ga vložili v SDS. O sklicu izredne seje se bo kolegij predsednice DZ dogovoril na sredini seji.