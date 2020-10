Sodni senat odločil, da primer Novič še ni zastaral

Po prepričanju obrambe Milka Noviča, ki je na ljubljansko okrožno sodišče tudi vložila predlog za zastaranje pregona, je pregon zastaral preteklo nedeljo. Kaznivo dejanje umora sicer zastara v 50 letih, a to v konkretnem primeru ne velja, ker je bila prva sodba Noviču, s katero so ga obsodili na 25 let zapora, razveljavljena na vrhovnem sodišču. V tem primeru zadeva zastara v dveh letih od razveljavitve sodbe, ki se je zgodila 11. oktobra predlani.

Po izračunih tožilke Blanke Žgajnar bo primer Novič zastaral 27. decembra. Žgajnarjeva je na vprašanje, ali sodišče primer lahko zaključi do konca leta, odvrnila, da ne ve, poroča Večer. Zagovornik Noviča Žiga Podobnik pa je prepričan, da ni prav nobene možnosti, da bi bilo sojenje do takrat pravnomočno končano.

Decembra 2014 naj bi umoril svojega nekdanjega šefa

Obtožnica Noviča bremeni, da je 16. decembra 2014 zvečer na ljubljanskem Viču umoril svojega nekdanjega šefa Jamnika. Aprila 2017 je ljubljansko okrožno sodišče očitkom tožilstva pritrdilo in Noviča spoznalo za krivega ter mu izreklo 25 let zaporne kazni. Po pritožbi so konec leta 2017 enako ocenili višji sodniki, a je jeseni 2018, ko je bil Novič že v zaporu, vrhovno sodišče obe sodbi razveljavilo in odredilo novo sojenje.

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je v ponovljenem sojenju Noviča oprostil, tožilstvo se je na sodbo pritožilo na višje sodišče. To je letos spomladi sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v novo, že tretje sojenje.