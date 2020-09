Maročanu za posilstvi študentk 15 let zapora in izgon iz Slovenije #video

Okrožno sodišče v Ljubljani je v četrtek 37-letnega Maročana Alija Safinija spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj posilstva oktobra lani v Ljubljani ter mu izreklo enotno zaporno kazen 15 let zapora in izgon iz države za pet let. Ob tem mu je sodišče tudi podaljšalo pripor do izvršitve kazni. Sodba še ni pravnomočna.

Obdolženi Safini je po mnenju sodišča oktobra lani v razmiku nekaj dni storil dve kaznivi dejanji posilstva. Kot je v izreku sodbe povzela sodnica Deja Kozjek, je obdolženi v obeh primerih žrtev prisilil k spolnemu odnosu, za dosego cilja pa je uporabil tako grožnje kot silo. Do žrtev je bil tudi žaljiv in poniževalen.

V kazen se mu bo vštel čas, ki ga je preživel v priporu

Za prvo kaznivo dejanje posilstva mu je sodišče izreklo 11 let zaporne kazni in stransko kazen izgona iz države za pet let. Za drugo kaznivo dejanje mu je izreklo kazen petih let zapora in prav tako izgon za pet let. Enotna kazen, ki jo je sodišče izreklo Safiniju, je tako 15 let zaporne kazni in izgon iz države za pet let. V kazen se mu všteje čas, ki ga je preživel v priporu. Safini ostaja v priporu do izvršljivosti kazni, piše STA.

Dekleti spoznal na Metelkovi

Spomnimo, da je Maročan oktobra lani zagrešil dva primera kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Prvo dejanje naj bi se zgodilo v študentskem domu za Bežigradom, kjer naj bi moški nad 22-letnim dekletom, ki jo je spoznal na Metelkovi, uporabil silo. Po prvem srečanju naj bi se zopet srečala in odšla v študentski dom, kjer živi dekle.

Foto: Bor Slana Po nekajurnem druženju je dekle povedalo, da ima družbe dovolj, zato je Maročana poslalo domov. Moški ji je nato sledil v sobo in jo prisilil k spolnemu aktu, ki ga, kot pravi, ni želela. Po dejanju je moški odšel, žrtev pa je dejanje zaupala domačim in se obrnila na policijo.

Le deset dni po prvem primeru naj bi Maročan posilil še eno dekle, tokrat 23-letnico, ki jo je ravno tako spoznal na Metelkovi. Študentki naj bi se približal s hrbtne strani in ji začel vsiljevati marihuano. Ker se dekle za Maročana ni zmenilo, ji je zagrozil z nožem in jo odvlekel na bolj odročno mesto ter jo prisilil v spolno dejanje. Dekle je začelo ob tem vpiti, Maročan pa jo je udaril. Dejanje je policiji prijavil mimoidoči, a je moški še pred njenim prihodom zbežal.