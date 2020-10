Osumljenca umora na Polzeli bo pregledal še izvedenec nevrolog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po oceni obrambe ima Vrščaj od takrat travme, zato je naloga izvedenca, da ugotovi, ali je ta nesreča vplivala na njegovo življenje.

Psihiatrični izvedenec Bojan Zalar pa je že ocenil, da je bil Vrščaj v času umora zmanjšano prišteven, vendar ne bistveno. Sojenje se bo nadaljevalo 20. novembra, ko je moč pričakovati tudi zaključne besede.

Na julijskem predobravnavnem naroku Vrščaj krivde ni priznal. Ob začetku sojenja konec avgusta pa je zatrdil, da žrtve ni napadel na zahrbten način, kakor mu to očita obtožnica, temveč naj bi do tragedije prišlo po predhodnem prerivanju.

S sekiro po glavi udaril soseda, ki je njegovi mami pomagal spravljati drva

Obdolženi je s prijateljem v soboto, 2. februarja, zjutraj prišel do hiše na Polzeli, v kateri je tudi prebival. Njegova mati je takrat pred hišo spravljala drva, pri tem pa ji je pomagal sosed.

Vrščaj se je odločil tudi sam pomagati pri sečnji drv. Med kosilom je nagovoril soseda, da sta šla skupaj na vrt pred hišo, kjer so pred tem sekali drva. Med njimi naj bi prišlo do nesoglasja, mati je skušala sina umiriti, vendar jo je odrinil, tako da je padla in si zlomila roko.

Obdolženi naj bi nato zgrabil sekiro in z njo večkrat močno udaril soseda po glavi, tako da je ta poškodbam na kraju dogodka podlegel.

Dejanje priznal avstrijski policiji

Po dejanju se je Vrščaj z osebnim vozilom odpeljal, policisti in kriminalisti pa so začeli iskalno akcijo, med katero so bili obveščeni, da imajo avstrijski varnostni organi v Pliberku v postopku moškega, ki je trdil, da je moril na območju Slovenije.

Na podlagi medsebojnih sporazumov o čezmejnem policijskem sodelovanju je avstrijska policija obdolženega, ki je sam nekega občana Pliberka prosil, naj pokliče policijo, na mejnem prehodu Holmec predala slovenskim kolegom.