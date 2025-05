Dež in blato, tekmeci Tima Gajserja na štart uro pozneje

Vsi so mislili, da razmere v Aguedi, nedaleč od Atlantika, ne morejo biti slabše kot lani, a so. V nedeljo dopoldne so odpeljali vožnji v evropskem prvenstvu, nato je začelo znova močno deževati. Razmere na glineni podlagi so postale zelo zahtevne: globoko blato, stoječa voda. Organizator se je tako odločil, da se velika nagrada Portugalske začne z uro zamude, da lahko s proge spravijo nekaj vode in blata. Prva vožnja v MX2 se bo tako začela ob 15.15, v MXGP pa ob 16.15. Nato naj ne bi bilo enournega premora in bodo drugo odpeljali po predvidenem programu (17.10 in 18.10). Če ne bo proga preveč uničena.

Tim Gajser je pred tremi tedni zmagal na VN Trentina. Foto: Daniel Novakovič/STA Sedmo letošnjo dirko izpušča vodilni v MXGP Tim Gajser (Honda), ki si je pred dvema tednoma izpahnil ramo na VN Švici in je po sredinem treningu ugotovil, da še ni pripravljen za dirkanje. Po dodatnem tednu počitka se nadeja, da bo lahko nastopil naslednji konec tedna, ko bo dirka nekaj bolj severno od Aguede, v Lugu v španski Galiciji. Pred začetkom nedeljskim dveh voženj je imel Gajser 19 točk prednosti pred Romainom Febvrom (Kawasaki), ki je na sobotni kvalifikacijski osvojil osem točk za tretje mesto.

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (6/20):



1. Tim Gajser (Honda) 305 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 286

3. Lucas Coenen (KTM) 237

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 227

5. Maxime Renaux (Yamaha) 189

6. Ruben Fernandez (Honda) 183

7. Andrea Bonacorsi (Fantic) 163

8. Kevin Horgmo (Honda) 163

...

12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 91