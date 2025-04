Hrvat, ki je pretekli teden med obravnavo pobegnil skozi okno koprskega sodišča, je osumljen treh ropov in treh velikih tatvin na posebej predrzen način. Starejšim žrtvam je na silo iztrgal torbo z ramen in jih poškodoval. Moškemu je sicer uspelo pobegniti kar dvakrat, nazadnje s skokom skozi okno, ko je poškodoval tudi avtomobil sodišča.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, so policisti kazniva dejanja ropov oziroma tatvin obravnavali 24. in 25. septembra lani. V vseh primerih se je storilec na ulicah starega mestnega jedra Izole približal starejšim žrtvam z zadnje strani, jih fizično napadel in jim na silo iztrgal torbo z ramena ter iz nje ukradel denar.

Žrtve so bile pri tem tudi poškodovane, saj jih je moški udaril, nekatere tudi podrl na tla. Eno od njih je celo vlekel po ulici, dokler se ni strgal pas torbice in mu je to uspelo ukrasti. Po vseh dejanjih je storilec pobegnil s kraja.

Policisti so z zbiranjem obvestil, ogledi kraja kaznivih dejanj in pregledi posnetkov ugotovili, da je vseh kaznivih dejanj osumljen 41-letni državljan Hrvaške s stalnim bivališčem na Hrvaškem. Zoper osumljenega so podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru in razpisali iskanje z namenom privedbe na zaslišanje.

Prvič policistom pobegnil na mejnem prehodu

Oktobra lani so ga v večernih urah ob izvajanju nadzora državne meje izsledili na mejnem prehodu Sečovlje pri vstopu v Slovenijo. Odvzeli so mu prostost in ga privedli v prostore policije na mejnem prehodu Sečovlje. Pri tem pa je izkoristil trenutek nepazljivosti policistov in zbežal iz prostora na območje Hrvaške. O tem so obvestili tudi hrvaške varnostne organe, ki pa ga niso izsledili.

Osumljeni se je nato 7. aprila letos v večernih urah kot sopotnik v vozilu drugega državljana Hrvaške ponovno pripeljal proti Sloveniji, tokrat na mejni prehod Dragonja. Ker je bil še vedno iskana oseba, so mu odvzeli prostost in ga privedli v prostore policijske postaje Izola, nato pa pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Kopru. Ta je zoper njega odredil sodno pridržanje.

Dva dni zatem so ga koprski policisti iz prostorov koprskega zapora privedli v prostore Okrožnega sodišča v Kopru, "kjer je bil predan v postopek, policisti pa so skladno z odredbo opravljali varovanje osebe v času zaslišanja". A je med odmorom pobegnil iz sodišča tako, da je skočil skozi okno pisarne v prvem nadstropju objekta, pri padcu pa je poškodoval tudi parkiran službeni osebni avtomobil sodišča. Moški je pobegnil proti mestnemu jedru Kopra, kjer so ga koprski policisti po približno pol ure prijeli ter ga privedli nazaj na sodišče. Preiskovalna sodnica pa je zanj odredila pripor.

Tako zdaj policija zoper njega vodi tudi preiskavo kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Zaradi kršitve javnega reda oziroma neupoštevanja zakonitega ukaza policistov pa so mu izdali še plačilni nalog.