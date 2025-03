Kakšne so posledice pobega iz zapora?

Obsojencu, ki se je po pobegu v zapor vrnil sam, trajanja kazni ne bodo spreminjali. Tek kazni se nadaljuje z vrnitvijo v zapor. Vendar pa bo 38-letni zapornik ostal brez nekaterih ugodnosti, so po poročanju portala N1 povedali na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.

Za dejanja, kot so izdelovanje, vnašanje ali posedovanje predmetov, primernih za napad, pobeg ali za storitev kaznivega dejanja in poskusa pobega ter pobeg ali poskus pobega s prestajanja kazni zapora, so sicer predvidene disciplinske kazni. Pobeg iz zapora sam po sebi ni kaznivo dejanje, razen če oseba za pobeg uporabi silo ali neposredno grozi z napadom, so zapisali.

Kaj bo torej doletelo skesanca? Zapornik ne more več računati na kakršnekoli ugodnosti, kot je razporeditev na delo zunaj zapora. Pobegli je namreč prejel manj rizično varnostno oceno, zato so mu že omogočili obisk zunaj zavoda brez spremstva pravosodnih policistov, poleg tega pa je lahko delal na gradbišču zunaj zapora. Zaposlen naj bi bil v mizarski delavnosti, kjer je delal pod nadzorom inštruktorja.

Pobegli Asmir Sulejmanović je bil zaradi uboja znanca iz koristoljubja in kraje njegovega traktorja leta 2017 obsojen na 16 let in dva meseca zapora.

Poleg Sulejmanovića je prejšnji teden iz zapora na Povšetovi pobegnil še en zapornik, vendar ga še niso našli.