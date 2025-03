Iz ljubljanskega zapora je pobegnil zapornik. Znano je, kaj se je zgodilo. #vŽivo

Iz zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ljubljana je pobegnil zapornik, so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS).

Foto: Policija 113 ali anonimni telefon 080 1200.Koristne informacije lahko posredujete tudi prek e-prijave: Policisti zaradi razpisane tiralice iščejo pobeglega zapornika, 38-letnega Asmirja Sulejmanovića. Iskani je visok 190 cm, suhe postave, oblečen naj bi bil v črna oblačila in pokrit s črno kapo s šiltom. Policija intenzivno izvaja vse ukrepe za izsleditev pobegle osebe. Če ga opazite, o tem takoj obvestite policijo na telefonsko številko 113.Vse, ki imajo o njem kakršne koli informacije, ki bi lahko pomagale pri njegovi izsleditvi, prosimo, naj pokličejo na interventno številko policijeali anonimni telefon.Koristne informacije lahko posredujete tudi prek e-prijave: Anonimna pomoč pri iskanju pogrešane ali iskane osebe

Zapornik Asmir Sulejmanović je bil v ljubljanskem zaporu na prestajanju dolgoletne zaporne kazni, poroča Večer. Danes dopoldan pa je zbežal z delovišča novega zapora na Bizoviku pri Ljubljani.

38-letnega Sulejmanovića, ki sicer prihaja iz Trbovelj, policija išče že nekaj ur. Bil je med zaporniki, ki so zaradi lepega vedenja delali v skupini zapornikov, ki pomagajo pri določenih delih na novem zaporu.

Asmir Sulejmanović je bil zaradi uboja Branimirja Bajdeta obsojen na 16 let in dva meseca zapora. Obsojen je bil, ker je 20. julija 2016 na Ključevici pod Kumom 63-letnega Bajdeta, ki mu je večkrat v zameno za denar pomagal pri spravilu lesa, nalašč povozil s traktorjem. Potem mu je na nogo privezal verigo, ga s traktorjem odvlekel do roba gozda in odvrgel v globel. Z Bajdetovim traktorjem se je nato odpeljal do Radeč, kjer je parkiral, nato pa poklical taksi, da ga je odpeljal v Celje.