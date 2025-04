Osumljenec na koprskem sodišču pobegnil skozi okno

Osumljenca so na sodišče pripeljali iz koprskega zapora. Podrobnosti o tem, kako mu je uspelo izkoristiti trenutek za pobeg, na koprski policiji niso razkrili.

41-letnega zapornika so prijeli v središču Kopra, ko je ustavil naključno vozilo in se nameraval odpeljati. Ker je poškodoval vozilo, policija obravnava še kaznivo dejanje. Odpeljali so ga nazaj v zapor, o vseh okoliščinah pa policisti še zbirajo obvestila.

Ignoriral hišni pripor

Koprski policisti so v sredo popoldne obravnavali še enega moškega, 54-letnika, za katerega so okoli 18. ure pri nadzoru izvrševanja kazni hišnega pripora ugotovili, da ni doma.

Našli so ga v bližini in ga ustavili, ko je vozil motorno kolo z ukradenimi registrskimi tablicami. Opravili so hitri test za droge, ki je bil pozitiven na opiate, kokain, amfetamine in benzodizatine, odrejen strokovni pregled pa je odločno odklonil.

Ker je odklonil pregled in kršil ZMV (zakon o motornih vozilih) je dobil plačilni nalog, za preostale kršitve pa sledi obdolžilni predlog.

Vozilo so zasegli, osebo pa odpeljali nazaj v zapor.