Sobotni umor: pri sekanju drv umoril maminega partnerja

Na celjski policijski upravi so predstavili okoliščine uboja, ki so ga v soboto obravnavali na Polzeli. Kot je povedal Aleš Sapnik, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije, so bili o umoru obveščeni v soboto okoli 13. ure.

Po pojasnilih Sapnika je v soboto zjutraj 43-letni osumljenec s prijateljem prišel domov v kraj Polzela, kjer sta pomagala materi in 69-letnemu sosedu pri opravilu sekanja drv. V času kosila je nato sin nagovoril 69-letnega soseda in skupaj so odšli do vrta, kjer je potekalo omenjeno opravilo. Takrat je med njimi prišlo do nesoglasij in poskusa fizičnega obračuna.

Odrinil mamo in večkrat s sekiro udaril soseda

Med prepirom je 43-letnik najprej odrinil mamo, ki je med njima poskušala posredovati. Mama je padla na tla in si ob padcu zlomila roko. 43-letnik je nato posegel po sekiri in z njo večkrat udaril soseda po glavi in mu povzročil smrtne poškodbe.

Po prejetih obvestilih o dogodku so kriminalisti in policija takoj pričeli z izsleditvijo osumljenega. Ob 16.30 so bili pristojni s strani avstrijske policije nato obveščeni, da so pridržali storilca.

Avstrijski organi so osumljenca okoli 22. ure zvečer na mejnem prehodu Holmec predali slovenskim policistom. Zbiranje obvestil policija še nadaljuje, bo pa storilec s kazensko ovadbo danes priveden k preiskovalnemu sodniku na sodišču v Celju.