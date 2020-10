Je primer Novič zastaral?

Kot je za STA povedal Novičev odvetnik Žiga Podobnik, kazenski zakonik namreč določa, da kazenski pregon zastara v dveh letih po razveljavitvi pravnomočne sodbe v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi. Ker je vrhovno sodišče prvo sodbo zoper Noviča razveljavilo 11. oktobra 2018, je zadeva po prepričanju odvetnika zastarala v nedeljo.

Bo na odločitev vplivala epidemija?

Od 12. marca, ko je Slovenija razglasila epidemijo zaradi koronavirusa, do njenega preklica konec maja roki na sodiščih sicer niso tekli, kar bi lahko pomenilo, da zadeva zastara dobra dva meseca in pol pozneje, konec leta, a Podobnik pravi, da je glede tega veliko neznank. Želi, da se do teh opredeli sodišče.

"Konkretne sodne prakse glede tega namreč do zdaj še ni bilo, zato je na sodišču, da presodi, ali so zastaralni roki v času epidemije tekli ali ne, in če so, ali so tekli tudi za to zadevo. Interventni zakon za sodišča namreč ni zadržal vseh rokov, ampak le nekatere. Rokov za nujne zadeve na primer ni zadržal, zato se bo moralo sodišče med drugim opredeliti, ali je bila zadeva nujna ali ne. Tudi sicer so nekatere nenujne zadeve sodišča obravnavala v času, ko je bila še epidemija," pravi Podobnik po poročanju STA.

Obtožnica ga bremeni, da je leta 2014 umoril Jamnika

Obtožnica Noviča bremeni, da je 16. decembra 2014 zvečer na ljubljanskem Viču umoril svojega nekdanjega šefa Jamnika. Aprila 2017 je ljubljansko okrožno sodišče očitkom tožilstva pritrdilo in Noviča spoznalo za krivega ter mu izreklo 25 let zaporne kazni. Po pritožbi so konec leta 2017 enako presodili višji sodniki, a je jeseni 2018, ko je bil Novič že v zaporu, vrhovno sodišče obe sodbi razveljavilo in odredilo novo sojenje.

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je v ponovljenem sojenju Noviča oprostil, tožilstvo se je na sodbo pritožilo na višje sodišče. To je letos spomladi sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v novo, že tretje sojenje, navaja STA.

V novem postopku so izpeljali že velik del dokazov, trenutno pa čakajo izvedensko mnenje o tem, ali delci, najdeni na kraju umora, Noviča neposredno povezujejo z delci, ki so jih našli na njem in na njegovi obleki. Sam namreč trdi, da jih je dobil s streljanjem na strelišču. Prvo izvedensko mnenje, ki ga je pripravil Nacionalni forenzični laboratorij, je povezavo potrdilo, drugo mnenje, naročeno pri nemških izvedencih, pa je ni moglo neposredno potrditi. Tretje izvedensko mnenje je v okviru tretjega sojenja sodišče naročilo v Avstriji, po besedah Podobnika pa naj bi bilo po nekaterih informacijah pripravljeno enkrat novembra, navaja STA.

"Skoraj nemogoče je, da bi sodba postala pravnomočna do konca leta"

Na vprašanje, ali verjame, da je tretje sojenje mogoče izpeljati do konca leta, ko naj bi zadeva zagotovo zastarala, Podobnik odgovarja, da ne. "Obstaja možnost, da sodišče pravočasno konča postopek na prvi stopnji in izreče sodbo, skoraj nemogoče pa je, da bi sodba postala pravnomočna, torej da bi bila napisana, vročena strankam, da bi se imele te možnost pritožit in da bi o pritožbah odločilo še višje sodišče," pravi Podobnik po pisanju STA.