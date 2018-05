Sodišče zavrnilo tožbo jeseniške bolnišnice proti nekdanjemu vodstvu

Sodba v več kot milijon evrov vredni odškodninski tožbi jeseniške bolnišnice proti bivšemu direktorju bolnišnice Igorju Horvatu in bivši glavni medicinski sestri Zdenki Kramar zaradi domnevnega oškodovanja bolnišnice pri poslovanju z družbo ISS Facility Services je po tem, ko je kranjsko sodišče 16. aprila zaključilo obravnavo, izšla tudi pisno.

Jeseniška bolnišnica napovedala pritožbo na nepravnomočno sodbo

Kot je danes povedal direktor jeseniške bolnišnice Janez Poklukar, so sodbo sodišča prejeli v torek. "Sodba sodišča na prvi stopnji je za bolnišnico neugodna, vendar ni pravnomočna in se bomo nanjo v 15-dnevnem roku pritožili," je izpostavil Poklukar.

Predsednik sveta zavoda bolnišnice Dušan Krajnik, ki je pred štirimi leti razrešil bivšega direktorja in mu očital malomarno opravljanje dolžnosti, pa je izpostavil, da zadeva sedaj vendarle prihaja v končnico. "Do konca je sicer še nekaj časa in prepričani smo, da bomo na koncu zmagali," je dejal.

Horvat: Sodba je potrdila, da je vsa zgodba zrežirana

Nasprotno meni bivši direktor Horvat, ki ves čas poudarja, da gre v tožbi in ovadbi zoper njega za konstrukt, s katerim je prišlo do zamenjave vodstva z očitkom krivdne kršitve obvez. Kot je poudaril, so se s sodbo potrdile njegove besede, da je "vsa zgodba zrežirana".

Čeprav sodba še ni pravnomočna, je prepričan, da bo tudi višje sodišče potrdilo prvostopenjsko odločitev, ki je v celoti zavrnila tožbeni zahtevek zoper njega in Kramarjevo. Horvat upa, da bodo po tem "tisti, ki so to zrežirali in so še vedno na položajih, za to tudi odgovarjali", saj da na ta način povzročajo škodo bolnišnici.

Sodba delovnega sodišča je po njegovem mnenju zanj dobra popotnica tudi v kazenskem postopku, kjer se obravnave sicer še niso začele, so bile pa že vložene obtožnica in ugovori nanje.

Bolnišnica naj bi utrpela za 1,4 milijona evrov škode

Kot je znano, je svet jeseniške bolnišnice spomladi leta 2014 razrešil Horvata in podal ovadbo zaradi suma nezakonite porabe javnih sredstev.

Med drugim naj bi bilo sporno poslovanje s storitvenim podjetjem ISS, pri čemer naj bi bolnišnica utrpela za 1,4 milijona evrov škode, ker se pogodba domnevno ni izvrševala pravilno, kar se tiče števila ljudi, ki naj bi opravljale storitve v bolnišnici. Sporna naj bi bila tudi dobava materiala.

Gorenjski kriminalisti so po opravljeni preiskavi zaradi zlorabe položaja kazensko ovadili Horvata in Kramarjevo ter tudi vodjo poslovne enote ISS Jesenice Binko Dedić. Vsi vpleteni sporno delovanje ali oškodovanje bolnišnice ves čas zanikajo in poudarjajo, da so bile vse storitve naročene prek javnega razpisa, ki ga je vodil nekdo tretji, ki pa ni ne v kazenskem ne v odškodninskem postopku.