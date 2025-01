Sodišče v vmesni sodbi pritrdilo družini Peterka v odškodninski tožbi proti UKC

Sodišče prve stopnje v obširni obrazložitvi sodbe ugotavlja, da je dokazni postopek z izvedencem medicinske stroke Nikolausom Haasom iz Univerzitetne klinike v Münchnu, zaslišanjem prič in izvedbo listinskih dokazov pokazal, da je bila ob zamenjavi elektrode srčnega spodbujevalnika pri takrat triletnem otroku storjena strokovna napaka s strani operaterja, kirurga Ivana Kneževića, in da je po tem operativnem posegu prišlo do aritmičnega delovanja srca, srčnega popuščanja, to pa je rezultiralo v srčnih zastojih, je v današnjem sporočilu za javnost zapisal Peterka.

Sodišče je po navedbah Peterke opozorilo na notranja neskladja v izpovedi Kneževiča, ki jo je ocenilo kot neverodostojno. V postopku zdravljenja pa je ugotovilo tudi druge nepravilnosti, med drugim nepravilno izpolnjeno pojasnilno dolžnost. "Če bo vmesna sodba pravnomočna, bo sodišče prve stopnje odločalo še o višini tožbenega zahtevka, ki na današnji dan skupaj z obrestmi in stroški postopka presega milijon evrov," je dodal Peterka.

Poudaril je, da se v družini zavedajo, da je vmesna sodba šele prva stopnička v dolgotrajnem sodnem postopku, vendar so veseli, da je sodišče po obsežnem dokaznem postopku obširno, natančno in jasno obrazložilo svoj zaključek, da je tožbeni zahtevek družine utemeljen.

S tem je sodišče po Peterkovih navedbah pritrdilo trditvam družine, da je kirurg pri zamenjavi elektrode otrokovega srčnega spodbujevalnika ravnal nestrokovno in da ni izpolnil pojasnilne dolžnosti. Sodišče je med drugim zaključilo, da je izpoved kirurga neverodostojna in da presoja vseh dokazov skupaj vodi v sklep, da so bile v postopku zdravljenja otroka storjene številne nepravilnosti, je dodal.

"Jasno je, da je pot do zaključka tega procesa še dolga, verjamemo pa, da bo na koncu pravici zadoščeno," je poudaril.

Družina Peterka zaradi domnevne strokovne napake od Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zahteva več kot 860 tisoč evrov odškodnine. Tožbo je družina vložila leta 2018, dve leti po operaciji triletnega otroka s prirojeno srčno napako. Dečku so mesec dni po rojstvu vstavili srčni spodbujevalnik, ki je deloval dobro, otrok pa se je normalno razvijal in bil zdrav. Zaradi okvarjene elektrode so spodbujevalnik julija 2016 zamenjali, a ga prišili na napačno mesto.