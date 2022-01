Sodišče ustavilo kazenski pregon Bojana Požarja zaradi pisanja o Ermenčevi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V odločitvi so sodniki zapisali, da je Bojan Požar v svojem zapisu večinoma uporabljal pogojnik "naj bi" in ni podajal brezpogojnih trditev, kar je po dozdajšnji sodni praksi pogoj za obstoj kaznivega dejanja žaljive obdolžitve. Foto: Ana Kovač

Okrožno sodišče v Ljubljani je ustavilo kazenski pregon novinarja Bojana Požarja. Tega je tožilstvo začelo na predlog nekdanje načelnice generalštaba SV Alenke Ermenc zaradi pisanja o njenem zdravstvenem stanju. Sodniki so presodili, da v prispevku ni znakov očitanega kaznivega dejanja, je razvidno iz sklepa, objavljenega na portalu Požareport.

Ermenčeva je predlog za kazenski pregon podala zaradi prispevka, objavljenega na portalu Požareport marca 2019, v katerem je Požar med opisovanjem razmer na Generalštabu Slovenske vojske (SV) med drugim zapisal, da naj bi se Ermenčeva zdravila v psihiatrični bolnišnici. S tem naj bi škodil njenemu dobremu imenu in storil kaznivo dejanje žaljive obdolžitve.

Na podlagi predloga je slovenjgraško tožilstvo zoper Požarja vložilo obtožnico, za katero pa je po pritožbi senat ljubljanskega okrožnega sodišča zdaj sklenil, da ni dopustna, s čimer je sodišče kazenski postopek zoper Požarja ustavilo. Odločitev sicer še ni pravnomočna, saj je na sklep mogoča pritožba.

Požar ni podajal brezpogojnih trditev

V odločitvi so sodniki zapisali, da je Požar v svojem zapisu večinoma uporabljal pogojnik "naj bi" in ni podajal brezpogojnih trditev, kar je po dozdajšnji sodni praksi pogoj za obstoj kaznivega dejanja žaljive obdolžitve. Presodili so, da o Ermenčevi ni zapisal negativne vrednostne ocene v smislu podcenjevanja, pa tudi, da je bilo njegovo pisanje nedvomno v javnem interesu, "saj ima vsak državljan pravico biti obveščen o zdravstvenem stanju osebe, ki je na pomembnem državnem položaju".

Ermenčeva je sicer maja 2019 vložila tudi predlog za kazenski pregon brigadirja Mihe Škerbinca, ker naj bi širil informacij o njenem zdravstvenem stanju, a je predlog nato umaknila.