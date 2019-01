Sodišče o smrti pacienta: Zdravnika UKC Ljubljana sta storila napako

V kliničnem centru po poročanju medijev sodbe do pravnomočnosti ne morejo komentirati. UKC Ljubljana se lahko na vmesno sodbo pritoži, vendar ni znano, ali bodo to storili. Starši 23-letnika so odškodninsko tožbo vložila konec leta 2014. Že pred tem so podali prijavo na zdravniško zbornico in kazensko ovadbo, ki jo je tožilstvo zavrglo.

Umrlega 23-letnika so sredi decembra 2011 hospitalizirali v UKC Ljubljana zaradi odstranitve nedelujoče ledvice. Po operaciji je dobil pljučnico, zato so ga premestili na enoto intenzivne terapije infekcijske klinike, kjer so ga morali zaradi težav z dihanjem intubirati. Težave z dihanjem so se ponovile 21. decembra, ko so ga morali ponovno intubirati.

Dolgotrajno vzpostavljanje dihalne poti je povzročilo srčni zastoj

Za intubacijo se je odločil zdravnik Primož Kerner. Pomagal mu je sodelavec iz infekcijske klinike Matjaž Jereb, ki je opravil perkutano traheotomijo. Dolgotrajno vzpostavljanje dihalne poti je povzročilo srčni zastoj, 23-letnik pa je ostal v vegetativnem stanju. Umrl je 1. aprila 2012 v celjski bolnišnici.

Okrožna sodnica Doris Jarc je odločila, da je 23-letnik zdravniško pomoč dobil prepozno. Zdravnik Kerner bi moral po mnenju sodišča takoj, ko pri bolniku zaradi edema ni mogel opraviti klasične intubacije, poklicati otorinolaringologa ali torakalnega kirurga, ki sta usposobljena za tovrstne posege, vendar je to storil prepozno. Kerner je zato po mnenju sodišča storil zdravniško strokovno napako.

Starši zahtevajo 60 tisoč evrov

Sodišče je odločilo, da 23-letnik ne bi utrpel sekundarnega srčnega zastoja in posledično okvare možganov, ki so povzročili vegetativno stanje in kasneje smrt, če bi zdravnika poklicala ustreznega strokovnjaka.

Starši umrlega za duševne posledice, ki jih trpita po smrti sina, zahtevata 60 tisoč evrov. O višini odškodnine bo sodišče začelo odločati šele po pravnomočnosti vmesne sodbe.