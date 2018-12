V UKC Ljubljana o novem centru za otroke s prirojenimi srčnimi napakami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Generalni direktor ljubljanskega UKC Aleš Šabeder je takoj po odločitvi ministra za zdravje Sama Fakina o ukinitvi NIOSB sporočil, da bo že na tokratni seji svetu zavoda predlagal ustanovitev nove samostojne organizacijske enote znotraj UKC za zdravljenje otrok s srčnimi boleznimi.

Nova enota bo po Šabedrovih napovedih povezala otroško kardiologijo, kardiokirurgijo in intenzivno enoto. "Verjamem, da smo postavili stabilen program, ki ga lahko nadgradimo v dobro delujoč program. Zdaj deluje še z najetimi strokovnjaki iz sosednjih držav, a verjamemo, da se mu bodo pridružili tudi mlajši strokovnjaki," je dejal pred tednom dni.

Strokovna direktorica UKC zagotavlja, da imajo nove kadre

Ob tem je strokovna direktorica UKC Jadranka Buturović Ponikvar pojasnila, da imajo zdaj povsem druge kadre kot v preteklosti, ko so že poskušali povezati kardiologijo, kardiokirurgijo in intenzivno enoto. Te enote po njenih besedah sodelujejo v nujni harmoniji, ki je potrebna za delovanje takega centra. "Dodatni dokaz tega dobrega sodelovanja so mladi zdravniki, ki se z veliko entuziazma vključujejo v program," je dodala.

Svet ljubljanskega UKC bo na seji tudi prisluhnil poročilu o izvajanju sanacije za obdobje maj-september 2018 ter poročilu o poslovanju ginekološke klinike, reševalne postaje in dispečerske službe. Seznanil se bo tudi s stroški storitev, ki presegajo načrt za obdobje januar-september 2018.