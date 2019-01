Nočna statistika: streljanje, opiti otroci, manjši požari …

Ob 1.38 so gasilce iz Vižmarij in Ljubljane poklicali v ulico Na gaju na Brodu, kjer je zaradi uporabe pirotehničnega sredstva nastala poškodba na strehi osnovne šole, zajel jo je tudi ogenj. Ob približno isti uri so bili na delu tudi domžalski gasilci. Gasili so baterijo ognjemeta, ki je gorela na terasi na strehi večstanovanjske stavbe na Ljubljanski ulici v Domžalah.

V Litiji so gasilci ponoči pogasili uničeno leseno barako ter leseno lopo, o gašenju lesene lope poroča uprava za zaščito in reševanje tudi iz Murske Sobote. V Ljubljani so imeli gasilci ponoči delo z gorečim mobilnim straniščem.

Kmalu po polnoči je na Polzeli zagorela živa meja. Požar so začeli gasiti občani, nato pa na pomoč poklicali gasilce. Živa meja je gorela tudi na Rakeku, ogenj je uničil tudi približno 14 cipres v naselju Krčevina pri Vurbergu. V Kopru in Portorožu so ponoči gasili palme, na Jesenicah in v Gornji Radgoni je gorela trava.

Ponoči je zagorelo tudi v več zabojnikih za smeti, med drugim v Celju, Velenju, Izoli, Kopru, Podlubniku, Struževem, Bevkah, Kočevju, Ljubljani, Mariboru in Mežici. Požar v zabojniku za smeti v Kopru je poškodoval tudi eno osebno vozilo.

Kmalu po polnoči se je na terasi stanovanjske hiše v Ljubljani zaradi nepravilne uporabe plinske pištole poškodovala 31-letna ženska. Foto: Pixabay

Dva primera streljanja s plinsko pištolo

Prijavo streljanja na javnem kraju so kranjski policisti obravnavali opolnoči. V hitri intervenciji so na kraju izsledili moškega, pri katerem so našli naboje za plinsko pištolo. Proti kršitelju sedaj vodijo prekrškovni postopek, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Kmalu po polnoči pa se je na terasi stanovanjske hiše v Ljubljani zaradi nepravilne uporabe plinske pištole poškodovala 31-letna ženska. Po do sedaj zbranih obvestilih se je ustrelila v levo dlan in v stegno, pri tem pa utrpela posebno hude telesne poškodbe. Lastnik za omenjeno pištolo dovoljenja ne potrebuje, so sporočili ljubljanski policisti, ki tuje krivde niso ugotovili, pištolo pa so zasegli in poslali v analizo na oddelek za kriminalistično tehniko.

Zaradi alkohola so v UKC Ljubljana obravnavali štiri mladoletnike.

Štirje otroci so bili obravnavani zaradi alkohola

Dežurni zdravniki na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so ponoči v sprejemni ambulanti obravnavali 14 otrok, od tega so jih na oddelek sprejeli 10. Štiri otroke, kar je sicer dva manj kot lani, so obravnavali zaradi akutnega alkoholnega opoja in/ali uživanja drog, najvišja vrednost etanola v krvi je bila 2,2 promila. Sicer pa je noč na Pediatrični kliniki minila brez posebnosti, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Kristjan Demian Sancin s splošne nujne medicinske pomoči je pojasnil, da so imeli "čisto običajno noč". Sprejeli so 44 bolnikov, trikrat pa je posredovalo posebno opremljeno reševalno vozilo.

Nujna medicinska pomoč v Mariboru je po besedah predstojnika Štefana Mallyja, kot vsako leto, obravnavala nekaj primerov poškodb zaradi pirotehničnih sredstev. Poškodovani so pomoč poiskali sami.