Ponoči v Dravi umrl 21-letnik

Ob 2.50 ponoči je v reko Dravo v Mariboru padla oseba, je zapisano na portalu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Poklicni gasilci GB Maribor osebo, 21-letnega fanta, rešili iz reke in ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči Maribor. Ti so jo oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor.

Reševalci so fanta oskrbeli in ga prepeljali v UKC Maribor, kjer so ga dve uri oživljali, vendar je pozneje umrl, poroča Večer.