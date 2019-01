Ponoči ob trku v drevo dve osebi izgubili življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj pred polnočjo se je na Gorjanskem zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta življenje izgubili dve osebi, tri pa so bile poškodovane.

Ob 23.39 je na Gorjanskem v občini Komen osebno vozilo trčilo v drevo. Gasilci iz Sežane in Komna so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in s tehničnim posegom rešili dve ukleščeni osebi.

Kljub reanimaciji sta dve osebi na kraju nesreče izgubili življenje, tri pa so reševalci odpeljali v bolnišnico v Šempeter.

Več informacij za zdaj še ni znanih.