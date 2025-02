Sodišče je odločilo: ženski odškodnina, ker so v trebuhu pozabili gazo

Dve leti po carskem rezu, ki so ga pacientki v porodnišnici v Mariboru opravili leta 2017, so se prej zdravi ženski začele pojavljati zdravstvene težave, ki so se stopnjevale do te mere, da je nujno potrebovala operacijo. Operacija zaradi tumorja leta 2020 je nato razkrila, da so ženski v rani po carskem rezu pozabili kirurški zloženec oziroma kompreso iz gaze, danes poroča Dnevnik. Po tožbi je mariborsko okrajno sodišče odločilo, da je pacientka upravičena do odškodnine, v bolnišnici pa so strokovno napako priznali.

Pacientka je tožila zavarovalnico, pri kateri ima bolnišnica zavarovano odškodninsko odgovornost. Na sodišču je podrobno opisovala vse svoje težave, in ko so ji leta 2020 šele z drugim posegom odstranili tumor, ki je nastal zaradi zloženca, so težave izginile.

Priznali so napako

Sodni izvedenec je potrdil, da so v bolnišnici storili strokovno napako, ki jo je zavarovalnica priznala. Pacientka je sprejela ponujenih 2.500 evrov odškodnine, a ker se ji je vsota zdela prenizka, je o morebitni dodatni odškodnini odločalo mariborsko okrajno sodišče, še poroča Dnevnik.

13 tisoč evrov je ženska zahtevala zaradi telesnih bolečin, nevšečnosti med zdravljenjem in začasnega zmanjšanja življenjskih aktivnosti in še pet tisoč evrov zaradi pretrpljenega strahu. Sodišče se je s tem strinjalo, ne pa tudi za zahtevek za tisoč evrov odškodnine zaradi skaženosti. Pacientka bo dobila povrnjene tudi vse stroške, ki jih je uveljavljala zaradi tuje nege in pomoči, ter potne stroške v vrednosti dobrih 600 evrov.

Pritožba zavarovalnice, a neuspešno

Zavarovalnica se je na sodbo pritožila, saj meni, da je odškodnina zaradi nepremoženjske škode previsoka, in zato predlagala znižanje na 7.200 evrov. V zavarovalnici so namreč prepričani, da je pacientka upravičena do odškodnine le zaradi najdenega tujka v telesu, ne pa tudi sterilizacije, ki so jo izvedli med istim operativnim posegom.

A mariborski višji sodniki se s tem niso strinjali, češ da so operacijo primarno opravili zaradi odstranitve tujka in ne sterilizacije. Ker pa so žensko že operirali, se je pacientka hkrati dogovorila še za sterilizacijo, saj je vedela, da otrok ne bo več imela.

Višji sodniki so kot neutemeljeno ocenili tudi pritožbo zavarovalnice zaradi odškodnine za pretrpljeni strah, znižanje na tri tisoč evrov, med drugim še piše Dnevnik.