Ministrstvo za zdravje je doslej izplačalo pet odškodnin zaradi posledic cepljenja proti covid-19 v skupni vrednosti 260 tisoč evrov. Med letoma 2022 in 2024 je bilo za plačilo odškodnine podanih 221 vlog. Ministrstvo je izdalo 97 odločb, aktivnosti za izdajo odločbe pa potekajo še v 20 primerih, so za STA navedli na ministrstvu.

Za izplačilo odškodnine zaradi posledic cepljenja proti covid-19 je bilo leta 2022 podanih 81 vlog, leta 2023 105 vlog, leta 2024 pa 35 vlog.

Za odločanje o vsaki vlogi ministrstvo za zdravje imenuje senat komisije za ugotavljanje vzročne zveze med cepljenjem in škodo na zdravju oziroma med cepljenjem in smrtjo. Mnenje, ali se škoda na zdravju kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij, pa izda tudi invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Kjer so bili izpolnjeni zakonski pogoji, torej izdelano strokovno mnenje komisije in prejeta izjava vlagatelja o tem mnenju, je ministrstvo izdalo 97 odločb, za 20 odločb pa se izvajajo aktivnosti za izdajo odločbe, so sporočili.

Osebe, ki so bile upravičene do odškodnine, so bile cepljene s cepivoma Comirnaty in Vaxzevria, poznanim kot Astra Zeneca.

Izplačanih je bilo pet odškodnin za škodo na zdravju ali za smrt zaradi cepljenja proti covid-19. Ena lani v znesku 20 tisoč evrov, letos pa štiri v znesku 60 tisoč evrov, so sporočili z ministrstva.

V slovenski javnosti sta sicer odmevala dva primera smrti po cepljenju. V enem primeru je šlo za mlado bolnico, ki so jo v ljubljanski klinični center sprejeli konec septembra 2021, a je kljub urgentnemu zdravljenju še isti dan umrla. Pred tem je maja 2021 po cepljenju z enakim cepivom v Belgiji zaradi kapi umrla ženska, neuradno naj bi šlo za ženo slovenskega diplomata.