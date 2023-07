Družini 800 tisoč dolarjev odškodnine zaradi prevročega piščančjega kroketa

Korporacija McDonald's in lastnik franšize, podjetje Upchurch Foods, Inc., sta krivdo zanikala in se branila, da je šlo za "nesrečen slučaj".

Družina je sicer zahtevala 15 milijonov dolarjev odškodnine, potem ko se je Olivia Caraballo v McDonald'su v Tamaracu pri Miamiju opekla s piščančjim kroketom iz Happy Meala, ki ji je padel v naročje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Vedno, ko gre za poškodovanega otroka, želite v njegovem imenu več," je dejal odvetnik družine John Fischer, a dodal, da razsodbo porote spoštujejo.

V tožbi sta Olivijina starša trdila, da je njuna hčerka utrpela opekline druge stopnje in da je njeno stegno ostalo "iznakaženo in zabrazgotinjeno". Korporacija McDonald's in lastnik franšize, podjetje Upchurch Foods, Inc., sta krivdo zanikala in se branila, da je šlo za "nesrečen slučaj".