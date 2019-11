Sodišče: Družina izpod viadukta Peračica upravičena do odškodnine #video

Nepremičnina Erženovih se nahaja znotraj 40-metrskega varovalnega pasu ob avtocesti, znotraj katerega država objekte zemljišča in objekte običajno odkupuje in jih poruši - to so storili tudi z objektom na popolnoma primerljivi lokaciji zgolj dva kilometra stran.

Življenje v hiši ni več mogoče, že dve leti je prazna. V hiši ni vode, z viadukta padajo kosi avtomobilov, spluženi sneg, pred pragom se že leta dogajajo samomori.

Foto: Vili Eržen

Država je na sodišču vztrajala, da varovalni pas za viadukte ni posebej določen in da njihov objekt v lokacijskem načrtu ni bil predviden za rušenje. A obstoječi načrt se je nanašal na rekonstrukcijo starega viadukta, zdajšnji pa je novogradnja, kar pomeni, da bi morala zanj biti na novo narejena vsa dokumentacija. Ta bi zagotovo predvidevala rešitev tudi v primeru objekta Erženovih, saj je njihova hiša na udaru tudi zato, ker se ji je novogradnja veliko bolj približala.

"Nekoč je s starega viadukta že visel priklopnik, vozniku se je na srečo uspelo rešiti," se spominja Slavica Eržen, ki je prepričana, da se podobno lahko zgodi tudi danes. Naj ob tem spomnimo na nedavno tragedijo na razcepu Malence, ko je zaradi trka z manjšim osebnim avtomobilom z viadukta v globino zgrmel tovornjak, v njem pa je ugasnilo voznikovo življenje.

Najbolj jih boli nonšalanten odnos

Družina Eržen že desetletje bojuje boj z državo. Po desetletju boja z državo jih najbolj boli nonšalanten odnos, na katerega bodo ob odškodnini vsaj malo pozabili, poročajo tudi v oddaji Planet 18 na Planetu.

"Če naša sodišča v Sloveniji ne bodo pravično razsodila v prid naše družine bo pač treba poiskat pravico na sodišču za človekove pravice ali na evropskem sodišču," so nam povedali poleti.

Foto: Metka Prezelj

Sodišče je odločilo, da so upravičeni do odškodnine

Erženovi lahko od vmesne sodbe lažje zadihajo - krajnsko okrožno sodišče je odločilo, da so upravičeni do odškodnine v vrednosti 114.380 evrov. Pred devetimi leti je pravico na sodišču začel iskati pokojni Ladislav Eržen, v očetovem imenu boj z državo nadaljuje Vili Eržen.

"Oče je izgubil precej na svojih živcih zaradi te zgodbe, spomladi bodo minila tri leta, odkar je pokojni. Boj s sodnijo bijem naprej v njegovem imenu in upam, da mi uspe, ker tako se ne dela, kakor DARS pometa z navadnimi ljudmi," pravi Vili Eržen.

Foto: Metka Prezelj

Uspešen boj z državo prinaša tudi upanje za druge družine v podobni situaciji

V razsodbi kranjskega okrožnega sodišča je med drugim zapisano, da tožeča stranka trpi zaradi različnih vrst negativnih vplivov, od padanja snega in plundre, motene vedute ter tudi zaradi več kot dvajset samomorilcev, ki so z viadukta skočili neposredno ob njihovo parcelo.

"Najbližji je padel celo 10 metrov od hiše. Nahaja se v varovalnem pasu od avtoceste in treba jo je odkupiti in porušiti, v njej ni mogoče živeti," je prepričan Eržen.

In medtem, ko hiša Erženovih iz dne v dan izgublja svojo nekoč toplo in domačo družinsko podobo, njeni lastniki upajo, da bo vmesna sodba postala pravnomočna, s tem pa da bo vsaj delno pokrita njihova izguba, ki jo je terjala izgraditev 70-metrskega viadukta.

Njihov uspešen boj z državo bi navsezadnje prinesel upanje tudi za ostale hiše in družine, ki so se znašle v nemilosti mogočnih viaduktov, po katerih se dnevno prepelje več tisoč avtomobilov.

Foto: Metka Prezelj