Tovornjak zgrmel z viadukta Malence, voznik umrl #video #foto

Nesreča se je zgodila nekaj po 8. uri pred predorom Golovec v smeri proti Štajerski. V nesreči sta bila udeležena voznik osebnega in voznik tovornega vozila s prikolico, ki je z vozilom zgrmel z viadukta.

Policija: v cisterni ni bilo nevarnih snovi

53-letni voznik z Madžarske je pri tem umrl. Po poročanju Dnevnika so bili na kraju nesreče tudi policijski psi, saj je na bližnjem drevesu visel kos oblačila, za katerega so policisti sprva domnevali, da je pripadal sovozniku. Kasneje so ugotovili, da šlo za oblačila preminulega Madžara.

Na kraju dogodka še vedno potekata ogled kraja nesreče in odpravljanje posledic, po podatkih policije pa v cisterni ni bilo nevarnih snovi. "Zaradi ogleda in odpravljanja posledic prometne nesreče je del avtoceste v smeri proti Štajerski zaprt in poteka samo po levem prometnem pasu. Iz smeri Rudnika je nastal daljši zastoj. Voznike prosimo za strpnost,upoštevanje navodil policistov in upravljavca ceste. Če je možno, naj vozniki za vožnjo v smeri Maribora uporabijo severno obvoznico," so sporočili s policije policije.

Na terenu posreduje 18 gasilcev iz Gasilske brigade Ljubljana s sedmimi vozili ter šest gasilcev iz PGD Grosuplje z dvema voziloma.

Fotografije ljubljanske gasilske brigade s prizorišča nesreče:

Foto: Gasilska brigada Ljubljana

Foto: Gasilska brigada Ljubljana

Foto: Gasilska brigada Ljubljana