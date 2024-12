Sobota prinaša sneg, dež in poledico

Zadnji dnevi so v višje ležeče kraje prinesli pravo zimsko idilo. A obdobje nizkih temperatur se za nekaj časa poslavlja. Z zahoda in juga Evrope se proti Sloveniji širi toplejši zrak.

Sneg je v zadnjih dneh v višje lege prinesel zimsko idilo. Pobelilo je tudi dele nekaterih višje ležečih alpskih dolin. Na fotografiji je okolica Rateč. Jutrišnje rahlo sneženje nove snežne odeje ne bo naredilo, lahko pa se pojavi poledica. Nedelja bo sončna, zato priporočamo, da dan izkoristite za dejavnosti na prostem. Foto: David Florjančič

Prihod toplejšega zraka bodo jutri spremljale manjše krajevne padavine. Že ponoči bo na jugu države rahlo deževalo ali snežilo. Do sobote zjutraj se bodo padavine razširile nad večji del države.

To je razlog, da lahko v soboto nastane poledica

Najtoplejši zrak se bo ponoči in jutri dopoldne zadrževal na nadmorski višini med 900 in 1.400 metri, kjer se bo temperatura marsikje dvignila nad ledišče. Nižje bo še vztrajala plast zraka z negativnimi temperaturami. To pomeni, da bodo dežne kaplje in taleče se snežinke ob stiku z ohlajeno podlago lahko povzročile poledico. Količina padavin bo sicer zelo majhna, a še vedno dovolj velika, da bi lahko v soboto zjutraj in dopoldne na cestah, pločnikih in drugod nastala poledica.

Nedelja bo bolj sončna

Povsem drugačna od sobote bo nedelja. V večjem delu Slovenije bo prevladovalo sončno vreme. V višjih legah bo zapihal okrepljen severozahodni veter. Po nižinah izrazitejšega vetra ne bo.

V nedeljo se bodo oblaki umaknili sončnim žarkom. Izkoristite dan za dejavnosti na prostem. Foto: David Florjančič

Pred nami je še približno teden dni iztekajoče se koledarske jeseni. V prvi polovici prihodnjega tedna se bo nad naše kraje razširilo območje visokega zračnega tlaka s toplim zrakom. Kaj to pomeni za vreme pri nas?

To pomeni, da se bo v hribih nadaljevalo sončno vreme z zelo visokimi temperaturami za sredino decembra. Lokalno se lahko ogreje vse do deset stopinj Celzija.

Nekoliko drugačna slika bo po nižinah, kjer se bo krepil temperaturni obrat ali inverzija. Ponekod ga bo spremljala trdovratna megla. Pod meglenim pokrovom temperature večinoma ne bodo presegle petih stopinj Celzija, medtem ko se lahko v krajih z več sonca ogreje tudi do 15 stopinj Celzija.

Koledarska zima se začne v soboto, 21. decembra, ob 9.21. S tem bomo dočakali tudi najkrajši dan v letu, ki bo trajal le osem ur in 38 minut. Od takrat se bodo dnevi začeli postopoma daljšati.