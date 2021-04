So se državljani na velikonočni ponedeljek držali ukrepov? #video

Na današnji velikonočni ponedeljek se kristjani spominjajo prikazovanja vstalega Kristusa njegovima učencema. Običajno se verniki na ta dan odpravijo na obiske k sorodnikom ali prijateljem. A zaradi epidemije covida-19 so obiski letos odsvetovani. Prehajanje med regijami pa prepovedano, razen če za to obstaja upravičen razlog. Policisti so tako na cestah pri rednem delu nadzorovali še prehajanje regijskih mej. Precej tiho pa je bilo ob tako sončnem dnevu tudi ob turističnih biserih Slovenije.

Poleg redne kontrole so policisti danes izvajali še kontrolo prehajanja regijskih meja. Kršitev v glavnem ni bilo veliko; tisti, ki so meje svoje regije prehajali, so za to imeli opravičila. Precej osamljeno pa je bilo tudi na priljubljeni turistični točki - Bledu. Ob sončnem dnevu je navadno obiskovalcev ogromno.

Kot kaže, se Slovenci ukrepov kar držimo. Včeraj, na velikonočno nedeljo, so bili sicer obiski in prehajanje regij dovoljeni. So pa policisti po državi od četrtka do sobote ugotovili 1.221 kršitev odlokov, od tega je bilo izrečenih 1.038 opozoril ter izdanih 183 glob. V štirih primerih so policisti podali predlog zdravstvenemu inšpektoratu.