Snežna pošiljka tudi v Sloveniji #foto

Sneg se ponekod v Sloveniji že oprijema cest, zato policisti voznike opozarjajo na uporabo vozil z zimsko opremo in previdno vožnjo glede na razmere. "Vozniki naj bodo previdni predvsem glede hitrosti, varnostne razdalje in prehitevanj," opozarjajo iz Policijske uprave Kranj. Agencija za okolje RS (ARSO) je medtem izdala opozorilo za poledico in žled, ki velja predvsem za osrednjo in jugozahodno Slovenijo.

Popoldne bo sicer pretežno oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Po nižinah je pričakovati deloma sneg, deloma rahel dež ali rosenje. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, po neprevetrenih nižinah pa ni povsem izključena možnost poledice. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, ob morju do 8 stopinj Celzija.

Ponekod v Sloveniji se sneg že oprijema cest, med drugim tudi v Kropi. Foto: Mojca in Gašper Vrhunc

Posebej "zahrbtna" je lahko v snežnih razmerah vožnja skozi ovinke, opozarjajo iz policije in voznike opominjajo, naj bodo previdni tudi v morebitnih zastojih. "Pred vožnjo naj še očistijo vozila. Stekla morajo biti čista zunaj in znotraj. Če so okna zarošena, naj počakajo, da se odrosijo," sporočajo.

V petek bo suho, največ sonca bo na Primorskem in v gorah

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno in povečini suho, le izjemoma lahko nastane kakšna kratkotrajna snežna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 2 do 7 stopinj Celzija.

V četrtek se bo v zahodni Sloveniji delno zjasnilo, na vzhodu pa bo ponekod občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa severni veter.

V petek kaže na suho vreme, največ sonca bo na Primorskem in v gorah, napovedujejo vremenoslovci.

Na Kaninu je trenutno 90, na Kredarici 25, na Krvavcu pa 20 centimetrov snega.

V Avstriji do petka pričakujejo meter svežega snega

Večje težave s snegom imajo sicer v Avstriji, kjer pričakujejo novo obilno snežno pošiljko. Še vedno velja tudi zelo visoka nevarnost snežnih plazov.

The #storm in #Europe is turning up with a heavy few days of #snow - 8 people have died in the #Alps & another 2 are missing. Snow has trapped hundreds of tourists in #alpine villages in #Austria, and one village has been #evacuated https://t.co/tumuAfNdSf #avalanche pic.twitter.com/lDrKfPrCNg — PlanetSKI Snow News (@planetski) January 8, 2019

Kot napovedujejo vremenoslovci, bi na območju od Predarlskega do Zgornje Avstrije lahko zapadlo do pol metra novega snega na že najmanj pol metra podlage. V alpskih krajih bi lahko do petka zapadlo celo do meter svežega snega.

