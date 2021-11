Sneženje bo čez dan ponehalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sprva še oblačno, sneženje bo preko dneva povsod ponehalo, delno se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh bo po večini suho, nekaj padavin lahko pričakujemo v drugi polovici tedna.

V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo mrzlo in po nižinah megleno, popoldne pa bo ponekod že zapihal jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od -10 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -1 do 4, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

V sredo bo na vzhodu še delno jasno, drugod se bo postopno pooblačilo. Pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo deževalo.