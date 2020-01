Smučar zdrsnil v snežno brezno in si poškodoval glavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Kaninu je danes okoli 13. ure smučar zapeljal izven urejenega smučišča in zdrsnil v 20 metrov globoko snežno brezno. Smučarja so zaradi poškodb glave s helikopterjem Slovenske vojske odpeljali v jeseniško bolnišnico, piše na spletni strani državnega centra za obveščanje.

Poškodovanemu smučarju so priskočili na pomoč bovški gorski reševalci, policist na smučišču in reševalci kaninskega smučišča, ki so ugotovili, da naj bi šlo za poškodbe glave ponesrečenega smučarja, še poroča center za obveščanje.