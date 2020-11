SMC zavrnila ponudbo Damijana: Nismo na prodaj

Zdravko Počivalšek se je Jožetu P. Damijanu zahvalil za ponudbo in dodal, da SMC ni na prodaj in da je vodstvo stranke v tej odločitvi enotno.

Prvak SMC Zdravko Počivalšek se je danes sestal z vodilnim pobudnikom Koalicije ustavnega loka Jožetom P. Damijanom. Zahvalil se mu je za ponudbo sodelovanja, a "nikakor ne želi, da bi gojili iluzije in pričakovali izstop stranke iz sedanje vlade, saj se ta operativno in učinkovito sooča z največjim izzivom našega časa". SMC ni na prodaj, pravi.

Zdravko Počivalšek in vodilni pobudnik Koalicije ustavnega loka (KUL) Jože P. Damijan sta izmenjala poglede na delovanje vlade in njeno odzivanje na trenutno zdravstveno in ekonomsko krizo.

Predsednik SMC je po poročanju STA uvodoma predstavil zgodovino stranke in poudaril, da so bili korekten partner v koaliciji Marjana Šarca in da nadaljujejo izvajanje svojega programa v sedanji vladi Janeza Janše. Pri tem je izpostavil, da je SMC stranka dialoga in povezovanja, ki želi presegati obstoječi razkol v slovenski politiki in družbi, so v SMC navedli v sporočilu na spletni strani stranke.

Počivalšek ne želi, da bi gojili iluzije o izstopu iz Janševe vlade

Sogovorniku se je Počivalšek zahvalil za ponudbo, "a nikakor ne želi, da bi gojili iluzije in pričakovali izstop stranke iz sedanje vlade, saj se ta operativno in učinkovito sooča z največjim izzivom našega časa". Dodal je, da SMC ni na prodaj in da je vodstvo stranke v tej odločitvi enotno. Ta odločitev je dokončna, saj želi stranka, kot navajajo v sporočilu, presekati dvome in špekulacije glede tega.

Damijan je po njihovih navedbah dejal, da je tak odgovor pričakoval in ga sprejema. Počivalšek pa mu je povedal, da si tudi v prihodnje želi iskrene kritike delovanja vlade, še posebej pa konkretnih vsebinskih sugestij za sedmi paket ukrepov, ki ga bo vlada začela pripravljati že prihodnji teden.

Damijan je konec oktobra prvakom koalicijskih SMC, NSi in DeSUS poslal programski dokument s prioritetami nove vlade do volitev 2022, o katerih so se prej poenotili z opozicijskimi LMŠ, SD, Levico in SAB, ter vabilo k pogovorom.

V spremnem pismu je zapisal, da se zaveda njihovega položaja, a istočasno v tem ne vidi ovire, "da ne bi odprto in odkrito skupaj spregovorili o možnosti boljše alternative, kjer bi bila tudi njihova prizadevanja deležna večjega upoštevanja".

Damijan se je že srečal s prvakom NSi Matejem Toninom, ki mu je sporočil, da NSi ne more sodelovati pri alternativnih poskusih oblikovanja vlade. Se je pa Damijan dobil tudi z bivšim in najverjetnejšim bodočim prvakom DeSUS Karlom Erjavcem. Že pred tem so v stranki napovedali, da bi do morebitnih vsebinskih pogovorov lahko prišlo šele po kongresu stranke konec tega meseca.