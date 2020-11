Koordinator Koalicije ustavnega loka Jože P. Damijan je v torek predstavil seznam ukrepov, s katerimi bi del opozicije, združen v koaliciji KUL, reševal državo v času drugega vala epidemije bolezni covid-19. Ob tem se postavlja vprašanje, katera znana imena s področja stroke so sodelovala pri pripravi alternativnih ukrepov. Za pojasnila o tem Damijan danes ni bil dosegljiv, o konkretnih imenih pa ne želijo govoriti niti v strankah LMŠ, SD, SAB in Levica. Predlagajo pa vnovično odprtje vrtcev in šol za učence do petega razreda, selitve zdravih varovancev iz domov za starejše v hotele in zdravilišča ter ponovni zagon nenujnih posegov v bolnišnicah. Vse to v času, ko minister za zdravje Tomaž Gantar govori o popolnem zaprtju države, njegova strokovna skupina pa tudi o omejitvi gibanja na en kilometer od doma.

Koordinator koalicije KUL, znani ekonomist Jože P. Damijan, je v torkovem sporočilu za javnost o predlogih ukrepov koalicije KUL za soočanje z epidemijo covid-19 poudaril, da je nabor ukrepov, ki jih predlagajo, pripravila posebna strokovnoposvetovalna skupina oziroma task-force (ang. delovna oziroma projektna skupina), kot se je izrazil Damijan, na temo epidemije bolezni covid-19.

Kdo so strokovnjaki, ki svetujejo koaliciji KUL?

Omenjena skupina se je po besedah Damijana prvič sestala sredi oktobra, koordinator in voditelji strank koalicije KUL, to so prvak LMŠ Marjan Šarec, predsednica SD Tanja Fajon, koordinator Levice Luka Mesec in predsednica SAB Alenka Bratušek, pa se od takrat redno posvetujejo s strokovnjaki s področij epidemiologije, javnega zdravja, vodenja zdravstvenih zavodov, sistemov javnega zdravstva in komunikacije, je sporočil Damijan. Ob tem pa koordinator KUL ni pojasnil, kdo konkretno so ti strokovnjaki, saj člani omenjene skupine v sporočilu za javnost in na njegovem blogu niso bili navedeni.

Koordinator Koalicije KUL Jože P. Damijan danes ni bil dosegljiv za pojasnila glede tega, s konkretno katerimi strokovnjaki se pri pripravi svojih ukrepov posvetujejo v koaliciji KUL. Foto: STA

Kdo so omenjeni strokovnjaki, smo od Damijana poskušali izvedeti danes, a pri tem nismo bili uspešni. O konkretnih imenih niso hoteli govoriti niti v strankah LMŠ, SD, SAB in Levica, češ da naj se za to obrnemo na Damijana, ki da vodi te pogovore. Prav tako nam v strankah niso posredovali odgovora na vprašanje, ali lahko navedejo ime vsaj enega strokovnjaka s področja zdravstva, s katerim se znotraj stranke posvetujejo o aktualnih izzivih epidemije bolezni covid-19.

Vlada se opira na strokovnjake pod vodstvom Bojane Beović

Del opozicije, zbrane v koaliciji KUL, je vladi Janeza Janše sicer večkrat očital, da pri sprejemanju ukrepov za zajezitev novega virusa ni sledila oziroma prisluhnila stroki. Na vladi so se branili, da so vsi ukrepi, ki jih vladi predlaga minister za zdravje Tomaž Gantar, usklajeni s posebno strokovno svetovalno skupino na ministrstvu za zdravje, ki jo vodi infektologinja Bojana Beović z ljubljanske infekcijske klinike.

Strokovno svetovalno skupino ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19, ki med drugim pripravlja strokovne podlage, mnenja in predloge za ukrepe za zajezitev novega koronavirusa ter obenem preverja strokovno utemeljenost ukrepov iz vladnih odlokov, od 6. oktobra 2020 poleg Beovićeve sestavljajo še:

Simona Repar Bornšek , specialistka družinske medicine in nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje,

, specialistka družinske medicine in nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, Marko Bitenc , specialist torakalne kirurgije in lastnik zasebne klinike Kirurgija Bitenc,

, specialist torakalne kirurgije in lastnik zasebne klinike Kirurgija Bitenc, Tatjana Lejko Zupanc , specialistka infektologije in predstojnica ljubljanske infekcijske klinike,

, specialistka infektologije in predstojnica ljubljanske infekcijske klinike, Miroslav Petrovec , specialist mikrobiologije in predstojnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo,

, specialist mikrobiologije in predstojnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, Mario Fafangel , specialist javnega zdravja in predstojnik centra za nalezljive bolezni na NIJZ,

, specialist javnega zdravja in predstojnik centra za nalezljive bolezni na NIJZ, Irena Grmek Košnik, specialistka klinične mikrobiologije in javnega zdravja na NIJZ in v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Strokovno svetovalno skupino ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 vodi infektologinja Bojana Beović z ljubljanske infekcijske klinike. Foto: STA

Vodja strokovne svetovalne skupine lahko v skupino po potrebi vključuje tudi naslednje strokovnjake, ki sodelujejo s skupino ter se z njo tudi sproti dogovarjajo in usklajujejo o sprejemu bolnikov z boleznijo covid-19 na akutne in negovalne bolnišnične oddelke:

Milan Krek , specialist javnega zdravja in direktor NIJZ,

, specialist javnega zdravja in direktor NIJZ, Pia Vračko , specialistka javnega zdravja in nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje,

, specialistka javnega zdravja in nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, Aleš Rozman , specialist interventne pulmologije in direktor klinike Golnik,

, specialist interventne pulmologije in direktor klinike Golnik, Renata Rajapakse , specialistka družinske in urgentne medicine ter direktorica Zdravstvenega doma Domžale,

, specialistka družinske in urgentne medicine ter direktorica Zdravstvenega doma Domžale, Marko Noč , specialist interventne kardiologije in predstojnik oddelka za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana,

, specialist interventne kardiologije in predstojnik oddelka za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana, Matjaž Jereb , specialist infektologije in intenzivne medicine ter vodja oddelka za intenzivno terapijo na ljubljanski infekcijski kliniki,

, specialist infektologije in intenzivne medicine ter vodja oddelka za intenzivno terapijo na ljubljanski infekcijski kliniki, Nina Gorišek Miksić , specialistka infektologije in predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor,

, specialistka infektologije in predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor, Janez Poklukar , specialist interne medicine in generalni direktor UKC Ljubljana,

, specialist interne medicine in generalni direktor UKC Ljubljana, Robert Carrota, specialist kirurgije in koordinator za covidne bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje.

Gantar za popolno zaprtje države, na mizi tudi omejitev gibanja na kilometer

Ker se drugi val epidemije covid-19 v Sloveniji kljub omejitvam gibanja na občine, prepovedi gibanja v nočnem času in delnemu zaprtju države ne umirja, se minister za zdravje Tomaž Gantar zavzema za še strožje ukrepe. "V torek je bila ob 7.515 testih okužba z novim koronavirusom potrjena pri 2.217 ljudeh. Delež pozitivnih je bil 29,50-odstoten. Še kdo dvomi, da zaostritve ukrepov niso nujne? Za zdrave ljudi gre," je torkovo število novih okužb na Twitterju komentiral Gantar.

V torek je bilo ob 7.515 testih okužba z novim koronavirusom potrjena pri 2.217 ljudeh. Delež pozitivnih je bil 29,50 %. Še kdo dvomi, da zaostritve ukrepov niso nujne? Za zdravje ljudi gre. — Tomaž Gantar (@tomazgantar) November 11, 2020

Gantar se že nekaj dni zavzema za popolno zaprtje države, kot smo mu bili pri nas priče ob prvem spomladanskem valu novega koronavirusa. Po mnenju ministra bi morali za dva tedna omejiti tudi nenujne dejavnosti, prav tako javni promet, šolarji pa bi morali učenje na daljavo nadaljevati še dva tedna. Minister je potrdil, da je ekipa strokovnjakov pod vodstvom Beovićeve predlagala tudi omejitev gibanja na kilometer od doma, vendar pa je dejal, da tega ukrepa za zdaj ni vključil v svoje predloge.

Minister za zdravje Tomaž Gantar v primeru slabšanja epidemioloških razmer in povečanja števila na novo sprejetih bolnikov v bolnišnice napoveduje še strožje ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Foto: STA

Strožji ukrepi pa pridejo po njegovih besedah v poštev, če se bodo v naslednjih dneh epidemiološke razmere še slabšale in če se število na novo sprejetih bolnikov ne bo zmanjšalo. Gantar je ob tem poudaril, da za zdaj ne bi smeli sproščati nobenih ukrepov za zajezitev virusa, saj da še nismo dosegli dovolj stabilnega stanja. Da so pri sprejemanju ukrepov nujni kompromisi, kjer je kriza tako zdravstvena kot gospodarska, pa vlado opozarja gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Koalicija KUL za vnovično odprtje vrtcev in šol do petega razreda

V koaliciji KUL se medtem zavzemajo za bistveno milejše ukrepe. Glede popolnega zaprtja države na primer pravijo, da takšen ukrep ne bo deloval, če ne bodo hkrati delovali vsi drugi ukrepi, v nasprotnem primeru pa da bo le povečal odpor javnosti do spoštovanja zaščitnih ukrepov. Med drugim poudarjajo tudi, da bi zdravstveno osebje, predvsem zaposlene v zdravstveni negi, močno razbremenili, če bi v teh razmerah delovali vrtci in če bi pouk v osnovnih šolah potekal vsaj za učence do petega razreda.

Dodatno zdravstveno osebje v bolnišnicah je po njihovih navedbah mogoče zagotoviti s skrbnim pregledom dejanskih obremenitev, ki naj razbremeni zdravstveno osebje na posameznih oddelkih in izenači obremenitve s prerazporeditvami. Kot pravijo, je treba tudi omejiti oziroma preklicati dovoljenja bolnišničnih zdravstvenih delavcev za delo pri koncesionarjih in zasebnikih.

Voditelji koalicije KUL so prvak LMŠ Marjan Šarec, predsednica SD Tanja Fajon, koordinator Levice Luka Mesec in predsednica SAB Alenka Bratušek. Foto: STA

Od 1.500 do dva tisoč postelj za bolnike z boleznijo covid-19 bi v koaliciji KUL iskali zunaj bolnišničnih kapacitet, na primer v zdraviliščih. Ta bi tako kot hotele uporabili za sprejem zdravih oskrbovancev iz domov za starejših, kot kader za oskrbo varovancev pa bi uporabili zaposlene iz omenjenih podjetij.

V bolnišnicah je po njihovih navedbah vsaj na ravni oddelkov nujna ločitev bolnikov z novim koronavirusom od bolnikov z drugimi boleznimi. Odpravili bi tudi prepoved opravljanja nenujnih posegov, da se zaostanki in čakalne vrste ne bi podaljševali. Na primarni ravni se zavzemajo za to, da se preventivni posegi in posegi različnih ravni nujnosti, tudi nenujni, nemoteno opravljajo naprej.