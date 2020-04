Slovenski strokovnjaki v kratkem času razvili več prototipov ventilatorjev

Po današnjem novem krogu testiranj so štiri prototipe ventilatorjev predstavili tudi novinarjem. "Da smo v tako kratkem času Slovenci vseh strok stopili skupaj in naredili take izdelke, je verjetno nekaj neponovljivega," je ob tem dejal generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Janez Poklukar, piše STA.

Uporabili jih bodo, če bo to potrebno

Po njegovih besedah bi jih lahko uporabili v primeru, da v zdravstvu obstoječih aparatur ne bi bilo dovolj za vse bolnike, ki bi jih potrebovali. Kot je dejal Mirković, bomo v Sloveniji ob morebitnem novem večjem izbruhu bolezni lahko bolj pripravljeni in ne bo strahu, da bi bolniki umirali, ker ne bo ventilatorjev.

Predstavljeni prototipi so si po Mirkovićevih besedah med sabo različni, pred uporabo v zdravstvu pa je treba dobiti še ustrezne certifikate. A je ocenil, da bi bilo to, če ne bi bilo birokratskih zadržkov, izvedljivo v kratkem času.

Marjan Rihar z Gospodarske zbornice Slovenije je pojasnil, da se je vse začelo pred dobrim mesecem in pol. Na zbornici so vzpostavili stičišče za povezovanje razvojnih skupin, podjetij, ustanov in posameznikov, ki bi sodelovali pri razvoju prototipa poenostavljenega ventilatorja, in nato, če bi se to zgodilo, v procesu industrializacije, poroča STA.

Bo v prihodnje nastala industrijska proizvodnja?

"V dveh tednih je bilo ogromno interesa. Prijavilo se je 170 posameznikov, skupin in podjetij," je povedal Rihar. Ali bo nastala njihova industrijska proizvodnja, pa je po Riharjevih besedah odvisno tudi od interesa razvojnih skupin, ki bi prav gotovo morale nekaj vlagati same. Prizadevajo pa si, da bi dobili namenska sredstva v okviru protikoronske zakonodaje, poskušali pa se bodo povezati še z drugimi, tudi zunaj Slovenije.

Danes sta prototipe ventilatorjev po testiranju novinarjem predstavili ekipi ljubljanske fakultete za elektrotehniko in Hiše eksperimentov, ekipa podjetij Lotrič Meroslovje, Domel, EKWB, Tehnološkega parka Ljubljana, Zavoda 404, podjetja BPMC ter še ena skupina posameznikov, ki delajo v različnih podjetjih, med drugim v Fotoni in Domelu, navaja STA.