Slovenski prevoznik v boj z največjimi evropskimi podjetji

Avtobusni prevoznik Nomago z junijem vstopa v sedem držav in 31 evropskih mest, s tem pa se podaja v bitko z največjimi evropskimi prevozniki, tudi z nemškim Flixbusom. Povezali bodo večja mesta v Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Madžarskem, Slovaškem, Hrvaškem in v Sloveniji. V novi strategiji predvidevajo tudi rast na področju drugih prevoznih sredstev, v petih letih želijo preseči številko 15 milijonov potnikov letno.

Ob ustanovitvi je imelo podjetje cilj, da bi postali vodilni ponudnik mobilnosti med Benetkami in Dubrovnikom, zdaj pa merijo na celotni evropski trg.

"Turizem in nove storitve mobilnosti že danes prispevajo polovico prihodkov, ta delež pa nameravamo v naslednjih letih še dodatno povečati. V naslednjem koraku z inovativnimi storitvami mobilnosti ter raznovrstnimi načini prevoza načrtujemo tudi vstop na druge evropske trge," je povedal Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti v družbi Nomago.

Potnik iz Ljubljane bo pri Nomagu za pot do hrvaške prestolnice plačal od 8,99 evra, za pot do Dunaja oziroma Münchna pa od 19,99 evra. Foto: STA

Prevoze bo Nomago ponujal od 25. junija, vozovnice pa je na spletni strani podjetja že mogoče kupiti. V nove povezave bodo vključeni tudi potniki iz Ljubljane, Maribora, Bleda in Nove Gorice.

V petih letih do 150 milijonov prihodkov in 15 milijonov potnikov letno

"Strategija Nomaga je v petih letih povečati prihodke na več kot 150 milijonov evrov ter letno prepeljati več kot 15 milijonov potnikov," je dejal Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor družbe Nomago.

Podjetje je v sicer zelo majhni meri, kot pravijo, pri prevozih potnikov sodelovalo s podjetjem Flixbus, ki je v Slovenijo prišlo leta 2016.

Prevoze na trgih, na katere vstopa Nomago, ponuja tudi nemški Flixbus, a pri Nomagu pravijo, da njihova storitev InterCity v ničemer ne vpliva na poslovne odnose z drugimi podjetji, s katerimi sodelujejo.

Letos bodo prevozili 35 milijonov kilometrov

"Po prvih napovedih bomo letos v Nomagu prevozili več kot 35 milijonov kilometrov, kar nas uvršča med največje ponudnike mobilnosti in potovanj v regiji. To je približno toliko, kot če bi skoraj 900-krat obkrožili Zemljo okoli ekvatorja," opisujejo v Nomagu.

Potem ko so pod enim imenom uspešno združili deset podjetij ter internacionalizirali poslovanje v družbi, zdaj nadgrajujejo tudi svojo strategijo.

Osredotočili se bodo na razvoj dveh strateških stebrov poslovanja. V prvem so integrirani javni potniški prevozi v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem, mestni potniški promet, ki ga izvajajo v šestih slovenskih mestih, šolski, delavski ter občasni prevozi.

V drugem stebru, kjer pričakujejo dvomestne stopnje rasti, pa so nove, moderne storitve mobilnosti, tako imenovani prevozi na zahtevo, nove mobilnostne rešitve v okviru mednarodnih linij Nomago InterCity in potovanja, je pojasnil Brataševec.

Avtobusi na linijah Nomago InterCity bodo opremljeni z najnovejšimi tehnologijami, vozovnice bodo lahko kupili na spletu, pri čemer si bodo lahko sami izbrali tudi želene sedeže. Foto: Nomago

Avtobusi na linijah Nomago InterCity bodo opremljeni z najnovejšimi tehnologijami, vozovnice bodo lahko kupili na spletu, pri čemer si bodo lahko sami izbrali tudi želene sedeže. Poleg navadne bodo lahko rezervirali tudi premium vozovnice z nadstandardnimi sedeži in dodatnim prostorom za noge ali vozovnice za družine oziroma prijatelje, kjer bodo imeli svoj kotiček z mizo za druženje.

"Vsi avtobusi bodo opremljeni z brezplačno povezavo wi-fi, električnimi vtičnicami, USB-vtičnicami in udobnimi sedeži, prevoz prtljage bo brezplačen, odhodi oziroma prihodi pa redni ter predvidljivi," obljubljajo v Nomagu.

S 1.junijem je mogoče kupiti splošne neimenske mesečne in letne enotne vozovnice, obenem pa je na voljo 15 NOVIH AVTOBUSNIH LINIJ. Te predstavljajo direktno povezavo med posameznimi slovenskimi kraji. Več informacij najdete na povezavi. 👇👇🚌https://t.co/eIkZolPzqD — Ministrstvo za infrastrukturo (@mzi_rs) June 6, 2019

V podjetje in blagovno znamko Nomago so poleg Alibus International združena še podjetja Izletnik Celje, Avrigo Nova Gorica in Promet Mesec. Pred tem je bilo Izletniku Celje pridruženo podjetje Koratur, podjetju Avrigo Nova Gorica pa družbe Integral Notranjska, Integral Kočevje ter Integral Zagorje. Pod blagovno znamko nastopata še potovalna agencija STA potovanja in AP Rižana.



Nomago je sicer prisoten tudi na hrvaškem trgu, s poslovalnico STA putovanja v Zagrebu, s podjetjem Brioni iz Pulja ter na italijanskem trgu s konec septembra 2018 kupljenim podjetjem Alibus International.