Slovenski posadki v težkih razmerah v Severni Makedoniji rešili sedem ljudi #video

Člani helikopterskih posadk Letalske policijske enote in Slovenske vojske (SV) so danes ob povratku iz Severne Makedonije, kjer so pomagali pri obvladovanju obsežnih požarov, izpostavili dobro sodelovanje med obema ekipama. Gašenje je potekalo tri dni v zahtevnih razmerah in ob hudi vročini. Posnetek sprejema na Brniku si oglejte zgoraj.

"V Severno Makedonijo smo šli v torek, 16. julija, v sredo, četrtek in petek smo gasili. Za vojsko lahko rečem, da smo odvrgli približno 60 do 70 ton vode," je povedal major Primož Pintar, ki je opisal razmere ob obvladovanju obsežnih požarov.

Po njegovih besedah je bilo zelo vroče, tudi do 45 stopinj Celzija, v četrtek pa so doživeli tudi hudo nevihto, zaradi katere so se morali umakniti na letališče v Skopju. Slabo vreme jim je povzročalo težave tudi danes ob povratku, ko so se morali pred prihodom na Brnik ustaviti na Braču.

Sprejem za posadki Policije in Slovenske vojske, ki sta s helikopterji pomagali pri obvladovanju obsežnih požarov v Severni Makedoniji. Foto: STA

Dobro sodelovanje policije in vojske

Pripadnik Letalske policijske enote Aleš Mlekuž je medtem opisal skupno akcijo vojske in policije, med katero so sedem ljudi s helikopterjem rešili iz vasi, blizu katere je zagorelo. "Poklicani smo bili na to žarišče, mi s policijskim helikopterjem smo metali vodo, da smo zajezili požar, Slovenska vojska pa je šla v vas pobrat ljudi in jih rešila iz nevarnosti in požara," je dejal. To po njegovih besedah priča o dobrem sodelovanju in usklajenosti obeh ekip.

Poleg posadk policije in vojske, ki sta šteli po tri člane, so bili del slovenske odprave tudi gasilci, skupno pa je v njej sodelovalo 11 ljudi. Na terenu so sodelovali tudi z makedonskimi gasilci, ki so jih "usmerjali in inštruirali, da je bila stvar čim bolj učinkovita," je dodal Mlekuž.

Ob zaključku misije sta slovensko posadko nato v petek sprejela direktor makedonske službe za krizno upravljanje in slovenski veleposlanik v Severni Makedoniji, ki sta se jim zahvalila za posredovanje. Ob povratku pa sta posadki danes na Brniku sprejela še generalni direktor policije Senad Jušić in namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske brigadir Uroš Paternus.

Pri gašenju obsežnih požarov v Severni Makedoniji so poleg Slovenije sicer pomagale tudi posadke iz Hrvaške, Črne gore, Srbije in Turčije.

Posadki sta na Brniku sprejela generalni direktor policije Senad Jušić in namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske brigadir Uroš Paternus. Foto: STA